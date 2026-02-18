На Придніпров’ї ворог активізував розвідку біля Антонівського мосту, – речник Сил оборони Півдня
Російські війська активізували дії на Придніпровському напрямку та провели два бойові зіткнення з українськими підрозділами.
Про це йдеться у коментарі речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина, цитує Цензор.НЕТ.
За його словами, основні зусилля противника зосереджені на повітряній розвідці, перегрупуванні підрозділів та мінуванні місцевості поблизу позицій українських військ.
Росія проводить розвідку
Російські підрозділи намагаються проводити розвідувально-пошукові дії на островах Білогрудий і Круглик, а також у районі Антонівських мостів. Крім того, ворог намагається покращити логістичне забезпечення, яке регулярно порушують українські сили, - зазначив Волошин.
Також противник здійснює дистанційне мінування територій південно-західніше населеного пункту Гола Пристань.
"Звідти кілька днів тому були перекинуті десантники на Запорізький напрямок, зокрема на Оріхівський, а туди перекидаються підрозділи, які понесли певні втрати під час штурмів на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках", - додав речник.
Раніше ми писали
- Стало відомо, що російські підрозділи на півдні отримали завдання встановлювати прапори РФ у низці населених пунктів поблизу лінії бойового зіткнення. У такий спосіб окупанти хочуть продемонструвати нібито "успіхи" до річниці повномасштабного вторгнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль