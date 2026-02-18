На Приднепровье враг активизировал разведку возле Антоновского моста, - спикер Сил обороны юга

Российские войска активизировали действия на Приднепровском направлении и провели два боевых столкновения с украинскими подразделениями.

Об этом говорится в комментарии спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина, цитирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, основные усилия противника сосредоточены на воздушной разведке, перегруппировке подразделений и минировании местности вблизи позиций украинских войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские генералы уничтожили плотину Оскольского водохранилища: дело передано в суд. ВИДЕО

Россия проводит разведку

Российские подразделения пытаются проводить разведывательно-поисковые действия на островах Белогрудый и Круглик, а также в районе Антоновских мостов. Кроме того, враг пытается улучшить логистическое обеспечение, которое регулярно нарушают украинские силы, - отметил Волошин.

Также противник осуществляет дистанционное минирование территорий юго-западнее населенного пункта Голая Пристань.

"Оттуда несколько дней назад были переброшены десантники на Запорожское направление, в частности на Ореховское, а туда перебрасываются подразделения, которые понесли определенные потери во время штурмов на Гуляйпольском и Ореховском направлениях", - добавил спикер.

Ранее мы писали

Стало известно, что российские подразделения на юге получили задание устанавливать флаги РФ в ряде населенных пунктов вблизи линии боевого столкновения. Таким образом оккупанты хотят продемонстрировать якобы "успехи" к годовщине полномасштабного вторжения.

Читайте также: Путин до сих пор считает, что побеждает и готов воевать за Донбасс еще 2 года, - NYT