На Приднепровье враг активизировал разведку возле Антоновского моста, - спикер Сил обороны юга
Российские войска активизировали действия на Приднепровском направлении и провели два боевых столкновения с украинскими подразделениями.
Об этом говорится в комментарии спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина, цитирует Цензор.НЕТ.
По его словам, основные усилия противника сосредоточены на воздушной разведке, перегруппировке подразделений и минировании местности вблизи позиций украинских войск.
Россия проводит разведку
Российские подразделения пытаются проводить разведывательно-поисковые действия на островах Белогрудый и Круглик, а также в районе Антоновских мостов. Кроме того, враг пытается улучшить логистическое обеспечение, которое регулярно нарушают украинские силы, - отметил Волошин.
Также противник осуществляет дистанционное минирование территорий юго-западнее населенного пункта Голая Пристань.
"Оттуда несколько дней назад были переброшены десантники на Запорожское направление, в частности на Ореховское, а туда перебрасываются подразделения, которые понесли определенные потери во время штурмов на Гуляйпольском и Ореховском направлениях", - добавил спикер.
