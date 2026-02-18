Ситуація на Лиманському напрямку: тривають активні бої, але просунутися росіяни не можуть, - Трегубов

Російські війська намагаються здобути контроль на Лиманському напрямку, там тривають активні бої, але просунутися вони не можуть.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Росіяни ведуть бої у прилеглих селищах

"Лиманський напрямок має ключову роль у планах ворога, бо контроль над ним відкрив би доступ до північних частин Донецької області. Проте росіяни пройти його не можуть і ведуть бої лише у прилеглих селищах. Там постійно тривають активні дії, і вони кидають велику кількість людей", - розповів речник.

"Сіра зона"

Трегубов зазначив, що на цьому напрямку сформувалася велика "сіра зона", де тривають постійні бої, проте українські підрозділи утримують позиції і не дають ворогу просунутися.

