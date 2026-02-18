Бойові дії на Лиманському напрямку
Ситуація на Лиманському напрямку: тривають активні бої, але просунутися росіяни не можуть, - Трегубов

Російські війська намагаються здобути контроль на Лиманському напрямку, там тривають активні бої, але просунутися вони не можуть.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Росіяни ведуть бої у прилеглих селищах

"Лиманський напрямок має ключову роль у планах ворога, бо контроль над ним відкрив би доступ до північних частин Донецької області. Проте росіяни пройти його не можуть і ведуть бої лише у прилеглих селищах. Там постійно тривають активні дії, і вони кидають велику кількість людей", - розповів речник.

"Сіра зона"

Трегубов зазначив, що на цьому напрямку сформувалася велика "сіра зона", де тривають постійні бої, проте українські підрозділи утримують позиції і не дають ворогу просунутися.

@ (https://x.com/khartiiabrygada/status/2024151447768637466?s=20 відео):
«У 70% випадків ближнього бою той, хто з ножем, виграє супроти ворога з автоматом. Потрібно навчити бійців, як володіти ножем. Як його дістати - залежно, чи ти правша чи шульга; як діяти у замкненому просторі, у темряві», - пояснює командир корпусу «Хартія» Ігор Оболєнський.
18.02.2026 21:08 Відповісти
Сомнительно что то.Если профессионал и с птстолетом в ближнем бою того что с ножем я думаю уделает.Все таки пуля быстрее
18.02.2026 21:49 Відповісти
Пістолетів ворожим штурмам не видають.
18.02.2026 21:53 Відповісти
 
 