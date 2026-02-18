РУС
Новости Боевые действия на Лиманском направлении
Ситуация на Лиманском направлении: продолжаются активные бои, но продвинуться россияне не могут, - Трегубов

Ситуация на Лиманском направлении

Российские войска пытаются получить контроль на Лиманском направлении, там продолжаются активные бои, но продвинуться они не могут.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.

Россияне ведут бои в прилегающих поселках

"Лиманское направление имеет ключевую роль в планах врага, потому что контроль над ним открыл бы доступ к северным частям Донецкой области. Однако россияне пройти его не могут и ведут бои только в прилегающих поселках. Там постоянно продолжаются активные действия, и они бросают большое количество людей", - рассказал спикер.

"Серая зона"

Трегубов отметил, что на этом направлении сформировалась большая "серая зона", где продолжаются постоянные бои, однако украинские подразделения удерживают позиции и не дают врагу продвинуться.

Донецкая область (5606) боевые действия (3730)
@ (https://x.com/khartiiabrygada/status/2024151447768637466?s=20 відео):
«У 70% випадків ближнього бою той, хто з ножем, виграє супроти ворога з автоматом. Потрібно навчити бійців, як володіти ножем. Як його дістати - залежно, чи ти правша чи шульга; як діяти у замкненому просторі, у темряві», - пояснює командир корпусу «Хартія» Ігор Оболєнський.
