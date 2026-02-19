Никифорівка, Неліпівка, Нове Шахове та Затишок на Донеччині - під контролем Сил оборони, - УВ "Схід"

Сили оборони контролюють населені пункти Никифорівка, Неліпівка, Нове Шахове та Затишок Донецької області, попри інформацію про нібито просування російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Угруповання військ "Схід" майор Григорій Шаповал.

Під контролем Сил оборони

"Попри гучні заяви противника, дані населені пункти знаходяться під Силами оборони на Донеччині", - наголосив речник.

Він зауважив, що підрозділи продовжують утримувати визначені рубежі та контролюють ключові підходи до населених пунктів, не дозволяючи ворогу закріпитися.

"Наші Сили оборони діють злагоджено, завдають противнику втрат у живій силі й техніці, не дозволяючи реалізувати його наміри", - додав Шаповал.

Як діють окупанти?

За його словами, російські підрозділи намагаються діяти малими групами.

"Ворог намагається просуватися там малими групами, інфільтруватися, по три-чотири особи максимум, але проводяться пошуково-ударні дії нашими піхотними групами, а також силами безпілотних систем наших Сил оборони", - розповів речник.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що зафіксовані просування противника в районах Никифорівки, Неліпівки, Нового Шахового та Затишку в Донецькій області.