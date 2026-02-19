Никифоровка, Нелеповка, Новое Шахово и Затышок на Донетчине - под контролем Сил обороны, - ГВ "Схід"

Силы обороны контролируют населенные пункты Никифоровка, Нелеповка, Новое Шахово и Затышок Донецкой области, несмотря на информацию о якобы продвижении российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер Группировки войск "Схід" майор Григорий Шаповал.

Под контролем Сил обороны

"Несмотря на громкие заявления противника, данные населенные пункты находятся под контролем Сил обороны в Донецкой области", - подчеркнул спикер.

Он отметил, что подразделения продолжают удерживать определенные рубежи и контролируют ключевые подходы к населенным пунктам, не позволяя врагу закрепиться.

"Наши Силы обороны действуют слаженно, наносят противнику потери в живой силе и технике, не позволяя реализовать его намерения", - добавил Шаповал.

Как действуют оккупанты?

По его словам, российские подразделения пытаются действовать небольшими группами.

"Враг пытается продвигаться там небольшими группами, инфильтрироваться, по три-четыре человека максимум, но проводятся поисково-ударные действия нашими пехотными группами, а также силами беспилотных систем наших Сил обороны", - рассказал спикер.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что зафиксировано продвижение противника в районах Никифоровки, Нелеповки, Нового Шахово и Затышка в Донецкой области.