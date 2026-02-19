Вимагав $690 тис. хабаря: НАБУ повідомило про ще одну підозру експосадовцю Міноборони
Колишньому т.в.о. начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міноборони повідомили про ще одну підозру.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Подробиці
Його підозрюють у проханні надати неправомірну вигоду за вчинення дій в інтересах столичного забудовника.
"У червні 2024 року підозрюваний запропонував забудовнику організувати та забезпечити перемогу в конкурсі на зведення житлового комплексу для військовослужбовців та їхніх родин в одному з районів Києва.
Свої "послуги" він оцінив у 1,1 млн дол. США.
Згодом підозрюваний погодився зменшити суму до 690 тис. дол. США. Для початку проведення конкурсу посадовець вимагав надати першу частину — 100 тис. дол. США", - розповіли у Бюро.
Не перша підозра
У НАБУ нагадали, що це вже друга підозра цьому посадовцю.
У серпні 2025 року йому повідомили про підозру за фактом вчинення аналогічних дій з іншим забудовником.
Тоді він висловив прохання про надання $1,3 млн. Разом зі спільниками отримав $100 тис., після чого їх викрили.
А всього і треба для дієвого покарання злодія, це три метра вірьовки!!
Коломойський, шуфрич, галущенко, чернишов, та ще сотня осіб з Урядового кварталу, цьому підтвердження!!
підтримую будь-які дії військовослужбовців. молодець. він хотів задонатити стерненку на дрони.
У серпні 2025 року йому повідомили про підозру за фактом вчинення аналогічних дій з іншим забудовником.
Не вірю!