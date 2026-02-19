Вимагав $690 тис. хабаря: НАБУ повідомило про ще одну підозру експосадовцю Міноборони

Експосадовцю повідомили про ще одну підозру в корупції

Колишньому т.в.о. начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міноборони повідомили про ще одну підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Подробиці

Його підозрюють у проханні надати неправомірну вигоду за вчинення дій в інтересах столичного забудовника.

"У червні 2024 року підозрюваний запропонував забудовнику організувати та забезпечити перемогу в конкурсі на зведення житлового комплексу для військовослужбовців та їхніх родин в одному з районів Києва.

Свої "послуги" він оцінив у 1,1 млн дол. США.

Згодом підозрюваний погодився зменшити суму до 690 тис. дол. США. Для початку проведення конкурсу посадовець вимагав надати першу частину — 100 тис. дол. США", - розповіли у Бюро.

Не перша підозра

У НАБУ нагадали, що це вже друга підозра цьому посадовцю.

У серпні 2025 року йому повідомили про підозру за фактом вчинення аналогічних дій з іншим забудовником.

Тоді він висловив прохання про надання $1,3 млн. Разом зі спільниками отримав $100 тис., після чого їх викрили.

та без проблєм! такі гроші можно легко знайти у бабушки в гаражі ))
19.02.2026 16:13 Відповісти
Зеля, просто він в долі. Але ж не краде...
19.02.2026 16:07 Відповісти
Хто не краде при владі в цій країні?
19.02.2026 16:02 Відповісти
Хто не краде при владі в цій країні?
19.02.2026 16:02 Відповісти
Зеля, просто він в долі. Але ж не краде...
показати весь коментар
19.02.2026 16:07 Відповісти
Тобто співучасник групової крадіжки що не звільняє від покарання.
19.02.2026 16:34 Відповісти
А про "звільнення від покарання" ані слова не говорив. Так що все ще попереду...
19.02.2026 17:28 Відповісти
" И И....с бы крал. Еслиб руки не прибили" народная поговорка конца 19-го века
19.02.2026 16:09 Відповісти
Тільки мертві та зеленський з слугами у ВРУ!!!
А всього і треба для дієвого покарання злодія, це три метра вірьовки!!
Коломойський, шуфрич, галущенко, чернишов, та ще сотня осіб з Урядового кварталу, цьому підтвердження!!
19.02.2026 16:13 Відповісти
Індульгенції зелені продаєте у цій країні, Гомер? Гомерично плачемо!
19.02.2026 17:17 Відповісти
у нас війна? це військовослужбовець?
підтримую будь-які дії військовослужбовців. молодець. він хотів задонатити стерненку на дрони.
19.02.2026 16:08 Відповісти
Шо ж ти фраєр дав задню?
19.02.2026 16:09 Відповісти
19.02.2026 16:19 Відповісти
Уявляєте за одну таку суму, точніше з одного такого випадку скільки можна було б африканців найняти? Чи ракет, чи дронів, взагалі на потреби війни. Але ж неначасі Ось кацапа як виженемо та як смєтьом власть... Але до того часу вже в Україні думаю будуть свої національні зелені гулаги, і явно не в карпатських горах.
19.02.2026 16:13 Відповісти
та без проблєм! такі гроші можно легко знайти у бабушки в гаражі ))
19.02.2026 16:13 Відповісти
Але проблема де ж знайти таку бабальку. А ще скаржаться на малі розміри пенсії.
19.02.2026 16:36 Відповісти
ну не вірю, що це проходило мимо рук Умерова.
Не вірю!
19.02.2026 16:24 Відповісти
дайте хоть одному ТОП ПОСАДОВЦЮ пожиттєво !
19.02.2026 16:49 Відповісти
А чувак клав на підозри цих віслюків і продовжує рубати бабло і йому пофіг, хто там міністр чи президент.
19.02.2026 18:40 Відповісти
Вся система влади прогнила при Гундосому. Треба його гнати сцаними тряпками...
19.02.2026 19:52 Відповісти
 
 