Вымогал $690 тыс. взятки: НАБУ сообщило еще об одном подозрении экс-чиновнику Минобороны

Бывшему и.о. начальника одного из Центральных территориальных управлений Минобороны сообщили о еще одном подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Его подозревают в просьбе предоставить неправомерную выгоду за совершение действий в интересах столичного застройщика.

"В июне 2024 года подозреваемый предложил застройщику организовать и обеспечить победу в конкурсе на строительство жилого комплекса для военнослужащих и их семей в одном из районов Киева.

Свои "услуги" он оценил в 1,1 млн долл. США.

Впоследствии подозреваемый согласился уменьшить сумму до 690 тыс. долл. США. Для начала проведения конкурса чиновник требовал предоставить первую часть — 100 тыс. долл. США", — рассказали в Бюро.

Не первое подозрение

В НАБУ напомнили, что это уже второе подозрение этому чиновнику.

В августе 2025 года ему сообщили о подозрении по факту совершения аналогичных действий с другим застройщиком.

Тогда он высказал просьбу о предоставлении $1,3 млн. Вместе с сообщниками получил $100 тыс., после чего их разоблачили.

