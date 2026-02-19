Вымогал $690 тыс. взятки: НАБУ сообщило еще об одном подозрении экс-чиновнику Минобороны
Бывшему и.о. начальника одного из Центральных территориальных управлений Минобороны сообщили о еще одном подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Подробности
Его подозревают в просьбе предоставить неправомерную выгоду за совершение действий в интересах столичного застройщика.
"В июне 2024 года подозреваемый предложил застройщику организовать и обеспечить победу в конкурсе на строительство жилого комплекса для военнослужащих и их семей в одном из районов Киева.
Свои "услуги" он оценил в 1,1 млн долл. США.
Впоследствии подозреваемый согласился уменьшить сумму до 690 тыс. долл. США. Для начала проведения конкурса чиновник требовал предоставить первую часть — 100 тыс. долл. США", — рассказали в Бюро.
Не первое подозрение
В НАБУ напомнили, что это уже второе подозрение этому чиновнику.
В августе 2025 года ему сообщили о подозрении по факту совершения аналогичных действий с другим застройщиком.
Тогда он высказал просьбу о предоставлении $1,3 млн. Вместе с сообщниками получил $100 тыс., после чего их разоблачили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А всього і треба для дієвого покарання злодія, це три метра вірьовки!!
Коломойський, шуфрич, галущенко, чернишов, та ще сотня осіб з Урядового кварталу, цьому підтвердження!!
підтримую будь-які дії військовослужбовців. молодець. він хотів задонатити стерненку на дрони.
У НАБУ нагадали, що це вже друга підозра цьому посадовцю.
У серпні 2025 року йому повідомили про підозру за фактом вчинення аналогічних дій з іншим забудовником. Джерело: https://censor.net/ua/n3601435
Не вірю!