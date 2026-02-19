РУС
2 043 14

Вымогал $690 тыс. взятки: НАБУ сообщило еще об одном подозрении экс-чиновнику Минобороны

Экс-чиновнику сообщили о еще одном подозрении в коррупции

Бывшему и.о. начальника одного из Центральных территориальных управлений Минобороны сообщили о еще одном подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Подробности

Подробности

Его подозревают в просьбе предоставить неправомерную выгоду за совершение действий в интересах столичного застройщика.

"В июне 2024 года подозреваемый предложил застройщику организовать и обеспечить победу в конкурсе на строительство жилого комплекса для военнослужащих и их семей в одном из районов Киева.

Свои "услуги" он оценил в 1,1 млн долл. США.

Впоследствии подозреваемый согласился уменьшить сумму до 690 тыс. долл. США. Для начала проведения конкурса чиновник требовал предоставить первую часть — 100 тыс. долл. США", — рассказали в Бюро.

Не первое подозрение

Не первое подозрение

В НАБУ напомнили, что это уже второе подозрение этому чиновнику.

В августе 2025 года ему сообщили о подозрении по факту совершения аналогичных действий с другим застройщиком.

Тогда он высказал просьбу о предоставлении $1,3 млн. Вместе с сообщниками получил $100 тыс., после чего их разоблачили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция разоблачила масштабную схему поборов в ветклиниках Киева: изъято более 2 млн грн и 100 тыс. рублей. ФОТОрепортаж

НАБУ (1007) Минобороны (1778) подозрение (330)
Топ комментарии
+5
та без проблєм! такі гроші можно легко знайти у бабушки в гаражі ))
19.02.2026 16:13 Ответить
+3
Хто не краде при владі в цій країні?
19.02.2026 16:02 Ответить
+3
Зеля, просто він в долі. Але ж не краде...
19.02.2026 16:07 Ответить
Тобто співучасник групової крадіжки що не звільняє від покарання.
19.02.2026 16:34 Ответить
" И И....с бы крал. Еслиб руки не прибили" народная поговорка конца 19-го века
19.02.2026 16:09 Ответить
Тільки мертві та зеленський з слугами у ВРУ!!!
А всього і треба для дієвого покарання злодія, це три метра вірьовки!!
Коломойський, шуфрич, галущенко, чернишов, та ще сотня осіб з Урядового кварталу, цьому підтвердження!!
19.02.2026 16:13 Ответить
Індульгенції зелені продаєте у цій країні, Гомер? Гомерично плачемо!
19.02.2026 17:17 Ответить
у нас війна? це військовослужбовець?
підтримую будь-які дії військовослужбовців. молодець. він хотів задонатити стерненку на дрони.
19.02.2026 16:08 Ответить
Шо ж ти фраєр дав задню?
19.02.2026 16:09 Ответить
Не перша підозра

У НАБУ нагадали, що це вже друга підозра цьому посадовцю.

У серпні 2025 року йому повідомили про підозру за фактом вчинення аналогічних дій з іншим забудовником. Джерело: https://censor.net/ua/n3601435
19.02.2026 16:19 Ответить
Уявляєте за одну таку суму, точніше з одного такого випадку скільки можна було б африканців найняти? Чи ракет, чи дронів, взагалі на потреби війни. Але ж неначасі Ось кацапа як виженемо та як смєтьом власть... Але до того часу вже в Україні думаю будуть свої національні зелені гулаги, і явно не в карпатських горах.
19.02.2026 16:13 Ответить
та без проблєм! такі гроші можно легко знайти у бабушки в гаражі ))
19.02.2026 16:13 Ответить
Але проблема де ж знайти таку бабальку. А ще скаржаться на малі розміри пенсії.
19.02.2026 16:36 Ответить
ну не вірю, що це проходило мимо рук Умерова.
Не вірю!
19.02.2026 16:24 Ответить
дайте хоть одному ТОП ПОСАДОВЦЮ пожиттєво !
19.02.2026 16:49 Ответить
 
 