Трамп оголосив про плани розгортання міжнародних сил у Газі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати очолять Міжнародні сили стабілізації в післявоєнній Газі та представив план їх розгортання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це американський лідер заявив під час першого засідання Ради миру у Вашингтоні.

Про відповідні наміри Трамп оголосив під час відкриття заходу, створеного за його ініціативою. Він наголосив, що США відіграватимуть провідну роль у забезпеченні безпеки в регіоні.

"Ми наведемо лад у Газі, ми зробимо Газу дуже успішною та безпечною", — заявив Трамп.

План розгортання міжнародної місії

За словами президента США, до міжнародної місії долучаться військові з Албанії, Індонезії, Казахстану, Косова та Марокко.

Призначений командувачем майбутніх Міжнародних сил стабілізації генерал-майор Джаспер Джефферс повідомив, що планується розгортання 20 тисяч військових у п’яти секторах Гази. Почати планують із району Рафаха.

У довгостроковій перспективі передбачено також підготовку та розміщення 12 тисяч поліцейських. Їх навчатимуть Єгипет і Йорданія.

Додаткові ініціативи та участь партнерів

Президент Індонезії Прабово Субіанто заявив, що його країна готова направити до регіону до 8 тисяч військових або більше за потреби.

Згідно з документами Ради миру, адміністрація США також планує збудувати в Газі військову базу на 5 тисяч осіб. Для цього передбачено територію понад 350 акрів.

Перше засідання Ради миру відбулося 19 лютого в Інституті миру імені Дональда Трампа у Вашингтоні. Захід організовано за особистої ініціативи президента США.

