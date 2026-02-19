Новини
Трамп оголосив про плани розгортання міжнародних сил у Газі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати очолять Міжнародні сили стабілізації в післявоєнній Газі та представив план їх розгортання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це американський лідер заявив під час першого засідання Ради миру у Вашингтоні.

Про відповідні наміри Трамп оголосив під час відкриття заходу, створеного за його ініціативою. Він наголосив, що США відіграватимуть провідну роль у забезпеченні безпеки в регіоні.

"Ми наведемо лад у Газі, ми зробимо Газу дуже успішною та безпечною", — заявив Трамп.

План розгортання міжнародної місії

За словами президента США, до міжнародної місії долучаться військові з Албанії, Індонезії, Казахстану, Косова та Марокко.

Призначений командувачем майбутніх Міжнародних сил стабілізації генерал-майор Джаспер Джефферс повідомив, що планується розгортання 20 тисяч військових у п’яти секторах Гази. Почати планують із району Рафаха.

У довгостроковій перспективі передбачено також підготовку та розміщення 12 тисяч поліцейських. Їх навчатимуть Єгипет і Йорданія.

Додаткові ініціативи та участь партнерів

Президент Індонезії Прабово Субіанто заявив, що його країна готова направити до регіону до 8 тисяч військових або більше за потреби.

Згідно з документами Ради миру, адміністрація США також планує збудувати в Газі військову базу на 5 тисяч осіб. Для цього передбачено територію понад 350 акрів.

  • Перше засідання Ради миру відбулося 19 лютого в Інституті миру імені Дональда Трампа у Вашингтоні. Захід організовано за особистої ініціативи президента США.

Топ коментарі
+8
Яке "мирне населення" в Газі? Ледачі покидьки мусульманського світу які стікаються в Газу щоб пожиттєво не працювати і жити за рахунок спонсорів? Єдиною професією "палестинців" є ненависть до Ізраїлю. Іншого зайняття там немає.
19.02.2026 22:17 Відповісти
+7
Ти б почитав щось про мусульманське виховання перш ніж захищати мусульман-фанатиків і терористів. Тебе не дивує що середній IQ мусульманина білої раси лише 85 одиниць? А це тому що з перших життя дитина має засовювати Іслам і всі його заборони та вимоги. За порушення дитину жорстоко карають. Коли наші діти стрибають зайчиками мусульманським вбивають в голову тези бьезграмотного розбійника, вбивці і педофіла муххамада. Муххамад не вмів писати і читати. За ним записували його бандити-спільники. Ця збірка висловлювань називається "хадіси". І там читаємо "Пророк Мухаммад сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока мусульмане не сразятся с иудеями. Мусульмане будут убивать их, так что иудеи будут прятаться позади камней или деревьев, а камни и деревья будут говорить: «О мусульманин! О раб Аллаха! За мной прячется иудей. Приди и убей его!» І це тільки поччаток лютої ненависті до всього людства! Далі "джихад" - повне підкорення всіх на планеті в дар Аллаху. Я маю жаліти дітей з яких терористи вирощують фанатичних убивць? Кожен хто не приймає Іслам не має душі і тому вбивство такого невірного є єдино правильною дією...
19.02.2026 22:41 Відповісти
+5
зассыт, как обычно... скажет что через 30 дней сделает что-то ужасное...
19.02.2026 22:32 Відповісти
Ти ж мав Газу перенести у Флориду - не зрослось?
19.02.2026 22:00 Відповісти
Кремлівський Маралагський мрійник
19.02.2026 22:05 Відповісти
Поспішає, щоб встигнути до виборів в Конгрес... А там не все так однозначно...
19.02.2026 22:07 Відповісти
зеленому повістку?
19.02.2026 22:09 Відповісти
чи знов пропетляє?
19.02.2026 22:10 Відповісти
Ненависть Муххамада до євреїв виникла після його спроби проповідувати євреям в Медіні, звідки його вигнали дрючками бо не вмів читати і писати, а те що він чув від єврейських проповідників він "творчо" опрацьовував на свій лад. Не забуваємо що Муххамад жив в 6 столітті, а тоді вбивство ворогів було основним способом взаємодії між народами...
Хто напав на Ізраїль хамас а що до вбитих дітей то там більше арабського крику чим правди пам'ятаю фото батька з сином а потім цей хлопчик воскрес фрто було постановочне
"не буди лихо, поки воно тихо" -

цим шайтанам із Гази таки не варто було лізти в Ізраіль 7 жовтня,
отримали замість міста купу щебня

.
Evgeniy Marushchak , tak iezhai v gazu , pamagai bednim hamasam . Chi po Iaponiam atsizhivaesa ?
в якому Газ? в ніжнєм новгородє?
Все як з Одкровення від Іоанна "«духи бісівські» (ред. "пед*філ Краснов") зберуть «царів усієї землі» на війну, яка відбудеться на місці, що зветься Армагеддон (гори Мегідо), недалеко від ********* Ізраїлю. Це буде «війна великого дня Бога Всемогутнього»"
Когда ты педофил начнешь друзей путина Иран бомбить? Балабол ты конченный!
И наступит царство небесное. Вряд ли.
где они там собираются базы строить и размещать такое количество людей? площадь Киева больше в 2,2 раза, чем всего того клочка земли, который априори не может иметь процветания... и являться исключительно анклавом. Просто сумасбродный пиар не понятно, на кого расчитанный. Конечно там все могут поучаствовать, с такой аравой, там и опасаться то нечего.
Оце масштаб. Сектор Газы 15 на 40 км .
і два міліони населення.
було.

.
Властные Деды куралесят как умеют. Нерон сжёг Рим, но потом. " Коней, стремительно скачущих, топот мне слух поражает". ( Гай Светоний Транквилил).
Дурень, що тут скажеш
