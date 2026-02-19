Трамп оголосив про плани розгортання міжнародних сил у Газі
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати очолять Міжнародні сили стабілізації в післявоєнній Газі та представив план їх розгортання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це американський лідер заявив під час першого засідання Ради миру у Вашингтоні.
Про відповідні наміри Трамп оголосив під час відкриття заходу, створеного за його ініціативою. Він наголосив, що США відіграватимуть провідну роль у забезпеченні безпеки в регіоні.
"Ми наведемо лад у Газі, ми зробимо Газу дуже успішною та безпечною", — заявив Трамп.
План розгортання міжнародної місії
За словами президента США, до міжнародної місії долучаться військові з Албанії, Індонезії, Казахстану, Косова та Марокко.
Призначений командувачем майбутніх Міжнародних сил стабілізації генерал-майор Джаспер Джефферс повідомив, що планується розгортання 20 тисяч військових у п’яти секторах Гази. Почати планують із району Рафаха.
У довгостроковій перспективі передбачено також підготовку та розміщення 12 тисяч поліцейських. Їх навчатимуть Єгипет і Йорданія.
Додаткові ініціативи та участь партнерів
Президент Індонезії Прабово Субіанто заявив, що його країна готова направити до регіону до 8 тисяч військових або більше за потреби.
Згідно з документами Ради миру, адміністрація США також планує збудувати в Газі військову базу на 5 тисяч осіб. Для цього передбачено територію понад 350 акрів.
- Перше засідання Ради миру відбулося 19 лютого в Інституті миру імені Дональда Трампа у Вашингтоні. Захід організовано за особистої ініціативи президента США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
КремлівськийМаралагський мрійник
цим шайтанам із Гази таки не варто було лізти в Ізраіль 7 жовтня,
отримали замість міста купу щебня
.
було.
.