Трамп объявил о планах развертывания международных сил в Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возглавят Международные силы стабилизации в послевоенной Газе и представил план их развертывания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом американский лидер заявил во время первого заседания Совета мира в Вашингтоне.
О соответствующих намерениях Трамп объявил во время открытия мероприятия, созданного по его инициативе. Он подчеркнул, что США будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности в регионе.
"Мы наведем порядок в Газе, мы сделаем Газу очень успешной и безопасной", - заявил Трамп.
План развертывания международной миссии
По словам президента США, к международной миссии присоединятся военные из Албании, Индонезии, Казахстана, Косово и Марокко.
Назначенный командующим будущими Международными силами стабилизации генерал-майор Джаспер Джефферс сообщил, что планируется развертывание 20 тысяч военных в пяти секторах Газы. Начать планируют с района Рафаха.
В долгосрочной перспективе предусмотрено также подготовку и размещение 12 тысяч полицейских. Их будут обучать Египет и Иордания.
Дополнительные инициативы и участие партнеров
Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что его страна готова направить в регион до 8 тысяч военных или больше при необходимости.
Согласно документам Совета мира, администрация США также планирует построить в Газе военную базу на 5 тысяч человек. Для этого предусмотрена территория более 350 акров.
- Первое заседание Совета мира состоялось 19 февраля в Институте мира имени Дональда Трампа в Вашингтоне. Мероприятие организовано по личной инициативе президента США.
