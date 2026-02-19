РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8546 посетителей онлайн
Новости Трам создает Совет мира
971 19

Трамп объявил о планах развертывания международных сил в Газе

Трамп объявил о планах развертывания международных сил в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возглавят Международные силы стабилизации в послевоенной Газе и представил план их развертывания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом американский лидер заявил во время первого заседания Совета мира в Вашингтоне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

О соответствующих намерениях Трамп объявил во время открытия мероприятия, созданного по его инициативе. Он подчеркнул, что США будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности в регионе.

"Мы наведем порядок в Газе, мы сделаем Газу очень успешной и безопасной", - заявил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп продлил на год санкции США против России за войну в Украине

План развертывания международной миссии

По словам президента США, к международной миссии присоединятся военные из Албании, Индонезии, Казахстана, Косово и Марокко.

Назначенный командующим будущими Международными силами стабилизации генерал-майор Джаспер Джефферс сообщил, что планируется развертывание 20 тысяч военных в пяти секторах Газы. Начать планируют с района Рафаха.

В долгосрочной перспективе предусмотрено также подготовку и размещение 12 тысяч полицейских. Их будут обучать Египет и Иордания.

Читайте также: Трамп о переговорах с Ираном: Вы узнаете в течение следующих 10 дней

Дополнительные инициативы и участие партнеров

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что его страна готова направить в регион до 8 тысяч военных или больше при необходимости.

Согласно документам Совета мира, администрация США также планирует построить в Газе военную базу на 5 тысяч человек. Для этого предусмотрена территория более 350 акров.

  • Первое заседание Совета мира состоялось 19 февраля в Институте мира имени Дональда Трампа в Вашингтоне. Мероприятие организовано по личной инициативе президента США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил о "совершенно разных" разговорах с США

Автор: 

США (7038) Трамп Дональд (4594) Совет мира (26)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
в якому Газ? в ніжнєм новгородє?
показать весь комментарий
19.02.2026 22:10 Ответить
+2
Ти ж мав Газу перенести у Флориду - не зрослось?
показать весь комментарий
19.02.2026 22:00 Ответить
+2
Яке "мирне населення" в Газі? Ледачі покидьки мусульманського світу які стікаються в Газу щоб пожиттєво не працювати і жити за рахунок спонсорів? Єдиною професією "палестинців" є ненависть до Ізраїлю. Іншого зайняття там немає.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти ж мав Газу перенести у Флориду - не зрослось?
показать весь комментарий
19.02.2026 22:00 Ответить
Кремлівський Маралагський мрійник
показать весь комментарий
19.02.2026 22:05 Ответить
Поспішає, щоб встигнути до виборів в Конгрес... А там не все так однозначно...
показать весь комментарий
19.02.2026 22:07 Ответить
зеленому повістку?
показать весь комментарий
19.02.2026 22:09 Ответить
чи знов пропетляє?
показать весь комментарий
19.02.2026 22:10 Ответить
може хоч після цього ізраїль не буде вбивати мирне населення Гази
показать весь комментарий
19.02.2026 22:10 Ответить
Яке "мирне населення" в Газі? Ледачі покидьки мусульманського світу які стікаються в Газу щоб пожиттєво не працювати і жити за рахунок спонсорів? Єдиною професією "палестинців" є ненависть до Ізраїлю. Іншого зайняття там немає.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:17 Ответить
>Ледачі покидьки мусульманського світу які стікаються в Газу щоб пожиттєво не працювати і жити за рахунок спонсорів?

то за це їх треба вбивати? зараз Україна і її бюджетники живуть здебільшого за рахунок грошей ЄС, то ми теж "ледачі покидьки" яких треба бомбити?

Ті 18,500 дітей, які були вбиті ізраїлем теж покидьки?

показать весь комментарий
19.02.2026 22:21 Ответить
Ти б почитав щось про мусульманське виховання перш ніж захищати мусульман-фанатиків і терористів. Тебе не дивує що середній IQ мусульманина білої раси лише 85 одиниць? А це тому що з перших життя дитина має засовювати Іслам і всі його заборони та вимоги. За порушення дитину жорстоко карають. Коли наші діти стрибають зайчиками мусульманським вбивають в голову тези бьезграмотного розбійника, вбивці і педофіла муххамада. Муххамад не вмів писати і читати. За ним записували його бандити-спільники. Ця збірка висловлювань називається "хадіси". І там читаємо "Пророк Мухаммад сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока мусульмане не сразятся с иудеями. Мусульмане будут убивать их, так что иудеи будут прятаться позади камней или деревьев, а камни и деревья будут говорить: «О мусульманин! О раб Аллаха! За мной прячется иудей. Приди и убей его!» І це тільки поччаток лютої ненависті до всього людства! Далі "джихад" - повне підкорення всіх на планеті в дар Аллаху. Я маю жаліти дітей з яких терористи вирощують фанатичних убивць? Кожен хто не приймає Іслам не має душі і тому вбивство такого невірного є єдино правильною дією...
показать весь комментарий
19.02.2026 22:41 Ответить
погоджуюсь стосовно ісламу, але вбивати людей все одно погано

до речі, в талмуді теж є заклики вбивати гоїв.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:50 Ответить
Ненависть Муххамада до євреїв виникла після його спроби проповідувати євреям в Медіні, звідки його вигнали дрючками бо не вмів читати і писати, а те що він чув від єврейських проповідників він "творчо" опрацьовував на свій лад. Не забуваємо що Муххамад жив в 6 столітті, а тоді вбивство ворогів було основним способом взаємодії між народами...
показать весь комментарий
19.02.2026 23:02 Ответить
Хто напав на Ізраїль хамас а що до вбитих дітей то там більше арабського крику чим правди пам'ятаю фото батька з сином а потім цей хлопчик воскрес фрто було постановочне
показать весь комментарий
19.02.2026 22:44 Ответить
Evgeniy Marushchak , tak iezhai v gazu , pamagai bednim hamasam . Chi po Iaponiam atsizhivaesa ?
показать весь комментарий
19.02.2026 22:49 Ответить
в якому Газ? в ніжнєм новгородє?
показать весь комментарий
19.02.2026 22:10 Ответить
Все як з Одкровення від Іоанна "«духи бісівські» (ред. "пед*філ Краснов") зберуть «царів усієї землі» на війну, яка відбудеться на місці, що зветься Армагеддон (гори Мегідо), недалеко від ********* Ізраїлю. Це буде «війна великого дня Бога Всемогутнього»"
показать весь комментарий
19.02.2026 22:17 Ответить
Когда ты педофил начнешь друзей путина Иран бомбить? Балабол ты конченный!
показать весь комментарий
19.02.2026 22:17 Ответить
зассыт, как обычно... скажет что через 30 дней сделает что-то ужасное...
показать весь комментарий
19.02.2026 22:32 Ответить
И наступит царство небесное. Вряд ли.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:52 Ответить
где они там собираются базы строить и размещать такое количество людей? площадь Киева больше в 2,2 раза, чем всего того клочка земли, который априори не может иметь процветания... и являться исключительно анклавом. Просто сумасбродный пиар не понятно, на кого расчитанный. Конечно там все могут поучаствовать, с такой аравой, там и опасаться то нечего.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:56 Ответить
 
 