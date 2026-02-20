Польща офіційно виходить з Оттавської конвенції про заборону мін, - АР

Польща офіційно вийшла з міжнародної Оттавської конвенції, що забороняє застосування протипіхотних та протитанкових мін.

Про це заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський повідомив агентству Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, йдеться про Договір про заборону протипіхотних мін 1997 року, відомий як Оттавська конвенція. Документ забороняє підписантам зберігати та використовувати протипіхотні міни, які можуть залишатися активними роками та спричиняти жертви серед цивільного населення у зонах колишніх конфліктів, зокрема в Камбоджі, Анголі та Боснії і Герцеговині.

Польща ратифікувала конвенцію у 2012 році та завершила знищення своїх запасів мін у 2016-му. Тепер Варшава не лише виходить із договору, а й планує відновити виробництво цієї зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дві людини загинули і дві поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини, ще одна жінка постраждала від підриву на міні

"Ці міни є одним з найважливіших елементів оборонної структури, яку ми будуємо на східному фланзі НАТО, в Польщі, на кордоні з Росією на півночі та з Білоруссю на сході", - заявив Залевський.

За його словами, Польща повинна захищатися від Росії, яка, як він зазначив, "має дуже агресивні наміри щодо своїх сусідів" і сама ніколи не приєднувалася до міжнародного договору про заборону протипіхотних мін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін спростив скасування податкових пільг для розмінованих земель. Що відомо?

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну низка країн регіону переглянула свою участь у договорі. Минулого року Варшава разом із Фінляндією, Естонією, Латвією, Литвою та Україною оголосили про вихід з Оттавської конвенції.

Росія є серед майже трьох десятків держав, які ніколи не приєднувалися до договору, так само як і США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бійці 14 бригади "Червона Калина" підсмажили 5 окупантів на мінах. ВIДЕО

Залевський додав, що Польща розпочне внутрішнє виробництво протипіхотних і протитанкових мін у співпраці з національними виробниками та прагне до самозабезпечення в оборонній сфері.

Які країни вже вийшли з Оттавської конвенції

Станом на кінець 2025 року кілька країн вийшли або формально почали процес виходу з Оттавської конвенції (Конвенції про заборону протипіхотних мін, підписаної 1997 року, набула чинності 1999‑го).

Латвія підписала закон про вихід і також подала повідомлення про денонсацію конвенції.

Естонія разом із сусідами подала документи про вихід; вихід набере чинності після шести місяців з моменту повідомлення.

Польща ухвалила рішення про вихід з конвенції та розпочала відповідну процедуру.

Президент України підписав указ про вихід з Оттавської конвенції; парламент має затвердити це рішення.

27 грудня Литва офіційно припинила участь у конвенції, яка забороняє застосування та виробництво протипіхотних мін.

10 січня 2026 року набув чинності вихід Фінляндії з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мільярдні збитки на поставці бракованих мін Силам оборони: у ДБР розповіли подробиці