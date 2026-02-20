Польша официально выходит из Оттавской конвенции о запрете мин, - АР

Польша официально вышла из международной Оттавской конвенции, запрещающей применение противопехотных и противотанковых мин.

Об этом заместитель министра обороны Польши Павел Залевский сообщил агентству Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о Договоре о запрещении противопехотных мин 1997 года, известном как Оттавская конвенция. Документ запрещает подписантам хранить и использовать противопехотные мины, которые могут оставаться активными годами и приводить к жертвам среди гражданского населения в зонах бывших конфликтов, в частности в Камбодже, Анголе и Боснии и Герцеговине.

Польша ратифицировала конвенцию в 2012 году и завершила уничтожение своих запасов мин в 2016-м. Теперь Варшава не только выходит из договора, но и планирует возобновить производство этого оружия.

"Эти мины являются одним из важнейших элементов оборонной структуры, которую мы строим на восточном фланге НАТО, в Польше, на границе с Россией на севере и с Беларусью на востоке", - заявил Залевский.

По его словам, Польша должна защищаться от России, которая, как он отметил, "имеет очень агрессивные намерения по отношению к своим соседям" и сама никогда не присоединялась к международному договору о запрете противопехотных мин.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд стран региона пересмотрел свое участие в договоре. В прошлом году Варшава вместе с Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой и Украиной объявили о выходе из Оттавской конвенции.

Россия находится среди почти трех десятков государств, которые никогда не присоединялись к договору, так же как и США.

Залевский добавил, что Польша начнет внутреннее производство противопехотных и противотанковых мин в сотрудничестве с национальными производителями и стремится к самообеспечению в оборонной сфере.

Какие страны уже вышли из Оттавской конвенции

По состоянию на конец 2025 года несколько стран вышли или формально начали процесс выхода из Оттавской конвенции (Конвенции о запрещении противопехотных мин, подписанной в 1997 году, вступившей в силу в 1999-м).

Латвия подписала закон о выходе и также подала уведомление о денонсации конвенции.

Эстония вместе с соседями подала документы о выходе; выход вступит в силу через шесть месяцев с момента уведомления.

Польша приняла решение о выходе из конвенции и начала соответствующую процедуру.

Президент Украины подписал указ о выходе из Оттавской конвенции; парламент должен утвердить это решение.

27 декабря Литва официально прекратила участие в конвенции, которая запрещает применение и производство противопехотных мин.

10 января 2026 года вступил в силу выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

