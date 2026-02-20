Польша официально выходит из Оттавской конвенции о запрете мин, - АР
Польша официально вышла из международной Оттавской конвенции, запрещающей применение противопехотных и противотанковых мин.
Об этом заместитель министра обороны Польши Павел Залевский сообщил агентству Associated Press, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, речь идет о Договоре о запрещении противопехотных мин 1997 года, известном как Оттавская конвенция. Документ запрещает подписантам хранить и использовать противопехотные мины, которые могут оставаться активными годами и приводить к жертвам среди гражданского населения в зонах бывших конфликтов, в частности в Камбодже, Анголе и Боснии и Герцеговине.
Польша ратифицировала конвенцию в 2012 году и завершила уничтожение своих запасов мин в 2016-м. Теперь Варшава не только выходит из договора, но и планирует возобновить производство этого оружия.
"Эти мины являются одним из важнейших элементов оборонной структуры, которую мы строим на восточном фланге НАТО, в Польше, на границе с Россией на севере и с Беларусью на востоке", - заявил Залевский.
По его словам, Польша должна защищаться от России, которая, как он отметил, "имеет очень агрессивные намерения по отношению к своим соседям" и сама никогда не присоединялась к международному договору о запрете противопехотных мин.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд стран региона пересмотрел свое участие в договоре. В прошлом году Варшава вместе с Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой и Украиной объявили о выходе из Оттавской конвенции.
Россия находится среди почти трех десятков государств, которые никогда не присоединялись к договору, так же как и США.
Залевский добавил, что Польша начнет внутреннее производство противопехотных и противотанковых мин в сотрудничестве с национальными производителями и стремится к самообеспечению в оборонной сфере.
Какие страны уже вышли из Оттавской конвенции
По состоянию на конец 2025 года несколько стран вышли или формально начали процесс выхода из Оттавской конвенции (Конвенции о запрещении противопехотных мин, подписанной в 1997 году, вступившей в силу в 1999-м).
- Латвия подписала закон о выходе и также подала уведомление о денонсации конвенции.
- Эстония вместе с соседями подала документы о выходе; выход вступит в силу через шесть месяцев с момента уведомления.
- Польша приняла решение о выходе из конвенции и начала соответствующую процедуру.
- Президент Украины подписал указ о выходе из Оттавской конвенции; парламент должен утвердить это решение.
- 27 декабря Литва официально прекратила участие в конвенции, которая запрещает применение и производство противопехотных мин.
- 10 января 2026 года вступил в силу выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль