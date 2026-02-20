Зустріч "Коаліції охочих" запланована на 24 лютого, - Єлисейський палац

Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у вівторок співголовуватимуть на відеоконференції "Коаліції охочих" на підтримку України.

Про це повідомили в Єлисейському палаці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зустріч відбудеться у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

За даними французької сторони, участь у заході візьмуть 35 країн. Очікується, що вони підтвердять зобов’язання підтримувати Україну та допомагати створювати умови для міцного і тривалого миру, який гарантуватиме безпеку як України, так і всієї Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ескалація і втрата контролю над ситуацією": Макрон пояснив, чому "Коаліція охочих" не надсилає війська в Україну зараз

Декларація про багатонаціональні сили

Раніше, 6 січня, після засідання "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський, Макрон і Стармер підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил.

Документ передбачає створення правової основи для можливих операцій військ країн-партнерів на території України у разі укладення мирної угоди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна погодила багаторівневий план забезпечення припинення вогню, - FT