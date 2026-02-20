Зустріч "Коаліції охочих" запланована на 24 лютого, - Єлисейський палац
Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у вівторок співголовуватимуть на відеоконференції "Коаліції охочих" на підтримку України.
Про це повідомили в Єлисейському палаці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зустріч відбудеться у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
За даними французької сторони, участь у заході візьмуть 35 країн. Очікується, що вони підтвердять зобов’язання підтримувати Україну та допомагати створювати умови для міцного і тривалого миру, який гарантуватиме безпеку як України, так і всієї Європи.
Декларація про багатонаціональні сили
Раніше, 6 січня, після засідання "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський, Макрон і Стармер підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил.
Документ передбачає створення правової основи для можливих операцій військ країн-партнерів на території України у разі укладення мирної угоди.
потужно. где только лишних васылей и мыкол взять?!
Згадався анекдот.
Парубки приходять у гуртожиток до дівчат і один з них оголошу: "Ми вже тут, ми вже хочемо".
Однак тих парубків навіть чаєм не пригостили...