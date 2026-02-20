УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11622 відвідувача онлайн
Новини Коаліція охочих
743 10

Зустріч "Коаліції охочих" запланована на 24 лютого, - Єлисейський палац

Париж: коаліція рішучих планує військову підтримку України

Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у вівторок співголовуватимуть на відеоконференції "Коаліції охочих" на підтримку України.

Про це повідомили в Єлисейському палаці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зустріч відбудеться у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

За даними французької сторони, участь у заході візьмуть 35 країн. Очікується, що вони підтвердять зобов’язання підтримувати Україну та допомагати створювати умови для міцного і тривалого миру, який гарантуватиме безпеку як України, так і всієї Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ескалація і втрата контролю над ситуацією": Макрон пояснив, чому "Коаліція охочих" не надсилає війська в Україну зараз

Декларація про багатонаціональні сили

Раніше, 6 січня, після засідання "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський, Макрон і Стармер підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил.

Документ передбачає створення правової основи для можливих операцій військ країн-партнерів на території України у разі укладення мирної угоди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна погодила багаторівневий план забезпечення припинення вогню, - FT

Автор: 

Франція (3330) Коаліція охочих (139)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Коаліція імпотентів
показати весь коментар
20.02.2026 17:24 Відповісти
+3
Коаліція охочих зустрітись та *********.
показати весь коментар
20.02.2026 17:29 Відповісти
+1
А чому не в Києві - заодно би "відмітили" чергову річницю повномасштабки...
показати весь коментар
20.02.2026 17:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коаліція імпотентів
показати весь коментар
20.02.2026 17:24 Відповісти
А чому не в Києві - заодно би "відмітили" чергову річницю повномасштабки...
показати весь коментар
20.02.2026 17:25 Відповісти
2036 год... Клуб желающих прошел удачно, костюмы и банкет вречатляли.
показати весь коментар
20.02.2026 17:27 Відповісти
Коаліція охочих зустрітись та *********.
показати весь коментар
20.02.2026 17:29 Відповісти
Якраз на 24 Зеленський звалить з України і...
показати весь коментар
20.02.2026 17:53 Відповісти
это та калолиция которая дает 90 миллиардов долларов Украине в долг, чтобы Украина защищала эту калолицию?

потужно. где только лишних васылей и мыкол взять?!
показати весь коментар
20.02.2026 18:30 Відповісти
"Коаліція охочих"
Згадався анекдот.

Парубки приходять у гуртожиток до дівчат і один з них оголошу: "Ми вже тут, ми вже хочемо".

Однак тих парубків навіть чаєм не пригостили...
показати весь коментар
20.02.2026 18:39 Відповісти
обновити спільне фото
показати весь коментар
20.02.2026 18:43 Відповісти
ублюдочная коалиция, как можно так себя назвать, желающих и точно не могущих
показати весь коментар
20.02.2026 18:53 Відповісти
 
 