Встреча "Коалиции желающих" запланирована на 24 февраля, - Елисейский дворец

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во вторник будут сопредседателями видеоконференции "Коалиции желающих" в поддержку Украины.

Об этомсообщили в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Встреча состоится в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

По данным французской стороны, в мероприятии примут участие 35 стран. Ожидается, что они подтвердят обязательства поддерживать Украину и помогать создавать условия для прочного и длительного мира, который будет гарантировать безопасность как Украины, так и всей Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Эскалация и потеря контроля над ситуацией": Макрон объяснил, почему "Коалиция желающих" не посылает войска в Украину сейчас

Декларация о многонациональных силах

Ранее, 6 января, после заседания "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил.

Документ предусматривает создание правовой основы для возможных операций войск стран-партнеров на территории Украины в случае заключения мирного соглашения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина согласовала многоуровневый план обеспечения прекращения огня, - FT