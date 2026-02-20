РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10930 посетителей онлайн
Новости Коалиция желающих
367 9

Встреча "Коалиции желающих" запланирована на 24 февраля, - Елисейский дворец

Париж: коалиция решительных планирует военную поддержку Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во вторник будут сопредседателями видеоконференции "Коалиции желающих" в поддержку Украины.

Об этомсообщили в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Встреча состоится в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

По данным французской стороны, в мероприятии примут участие 35 стран. Ожидается, что они подтвердят обязательства поддерживать Украину и помогать создавать условия для прочного и длительного мира, который будет гарантировать безопасность как Украины, так и всей Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Эскалация и потеря контроля над ситуацией": Макрон объяснил, почему "Коалиция желающих" не посылает войска в Украину сейчас

Декларация о многонациональных силах

Ранее, 6 января, после заседания "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил.

Документ предусматривает создание правовой основы для возможных операций войск стран-партнеров на территории Украины в случае заключения мирного соглашения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина согласовала многоуровневый план обеспечения прекращения огня, - FT

Автор: 

Франция (716) Коалиция желающих (132)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коаліція імпотентів
показать весь комментарий
20.02.2026 17:24 Ответить
А чому не в Києві - заодно би "відмітили" чергову річницю повномасштабки...
показать весь комментарий
20.02.2026 17:25 Ответить
2036 год... Клуб желающих прошел удачно, костюмы и банкет вречатляли.
показать весь комментарий
20.02.2026 17:27 Ответить
Коаліція охочих зустрітись та *********.
показать весь комментарий
20.02.2026 17:29 Ответить
Якраз на 24 Зеленський звалить з України і...
показать весь комментарий
20.02.2026 17:53 Ответить
это та калолиция которая дает 90 миллиардов долларов Украине в долг, чтобы Украина защищала эту калолицию?

потужно. где только лишних васылей и мыкол взять?!
показать весь комментарий
20.02.2026 18:30 Ответить
"Коаліція охочих"
Згадався анекдот.

Парубки приходять у гуртожиток до дівчат і один з них оголошу: "Ми вже тут, ми вже хочемо".

Однак тих парубків навіть чаєм не пригостили...
показать весь комментарий
20.02.2026 18:39 Ответить
обновити спільне фото
показать весь комментарий
20.02.2026 18:43 Ответить
ублюдочная коалиция, как можно так себя назвать, желающих и точно не могущих
показать весь комментарий
20.02.2026 18:53 Ответить
 
 