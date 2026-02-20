Встреча "Коалиции желающих" запланирована на 24 февраля, - Елисейский дворец
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во вторник будут сопредседателями видеоконференции "Коалиции желающих" в поддержку Украины.
Об этомсообщили в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Встреча состоится в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
По данным французской стороны, в мероприятии примут участие 35 стран. Ожидается, что они подтвердят обязательства поддерживать Украину и помогать создавать условия для прочного и длительного мира, который будет гарантировать безопасность как Украины, так и всей Европы.
Декларация о многонациональных силах
Ранее, 6 января, после заседания "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил.
Документ предусматривает создание правовой основы для возможных операций войск стран-партнеров на территории Украины в случае заключения мирного соглашения.
потужно. где только лишних васылей и мыкол взять?!
Згадався анекдот.
Парубки приходять у гуртожиток до дівчат і один з них оголошу: "Ми вже тут, ми вже хочемо".
Однак тих парубків навіть чаєм не пригостили...