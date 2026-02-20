Сили оборони спростували інформацію про оточення українських військ у Родинському

Інформація про нібито оточення підрозділів Сил оборони України в місті Родинське на Донеччині не відповідає дійсності.

Про це угруповання військ "Схід" повідомило у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація в Покровську та Мирнограді

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новоолександрівки. Сили оборони стримують ворога, уже зупинено 13 атак.

Повідомляється, що ворог активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, росіяни посилюють тиск, зокрема, у районах населених пунктів Родинське та Гришине. Ситуація залишається складною. В умовах розширення кілзони та постійної активності ворожих дронів логістика суттєво ускладнена, але забезпечується.

Водночас, підрозділи сил оборони України протидіють цим намірам ворога. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії нашими підрозділами. Активно працюють наші дронові підрозділи та артилерія. Ворог несе значні втрати.

"Повідомлення про начебто оточення наших підрозділів у Родинському не відповідають дійсності", - заявили в УВ "Схід".

Дивіться також: Армія РФ просунулася у Бахмутському та Покровському районах, - DeepState. КАРТА

Слов’янський напрямок

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ в районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки. Одна атака триває. Намагання ворога просунутись у районі населеного пункту Різниківка за допомогою додаткових резервів живої сили успіху не мали, ворог зазнав суттєвих втрат.

У районах населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка були знищені малі піхотні групи та поодинокі окупанти, які намагалися інфільтруватися в обхід українських позицій. Також були знищені або здалися у полон ті військовослужбовці російської окупаційної армії, які для створення ілюзії контролю цих районів окупантами демонстрували "на камеру" символіку держави-агресора.

Читайте також: Ворог намагається охопити "клешнями" Покровськ та Мирноград, - 7 корпус ДШВ

Краматорський напрямок

На Краматорському напрямку з початку доби наступальних дій ворога не зафіксовано.

Костянтинівський напрямок

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка. Тривають три боєзіткнення.

Читайте також: Ворог знову має просування на Донеччині, - DeepState