Силы обороны опровергли информацию об окружении украинских войск в Родинском
Информация о якобы окружении подразделений Сил обороны Украины в городе Родинское на Донетчине не соответствует действительности.
Об этом группировка войск "Схід" сообщила в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация в Покровске и Мирнограде
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки. Силы обороны сдерживают врага, уже остановлено 13 атак.
Сообщается, что враг активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда, россияне усиливают давление, в частности, в районах населенных пунктов Родинское и Гришино. Ситуация остается сложной. В условиях расширения зоны и постоянной активности вражеских дронов логистика существенно затруднена, но обеспечивается.
В то же время, подразделения Сил обороны Украины противодействуют этим намерениям врага. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, системно проводятся поисково-ударные действия нашими подразделениями. Активно работают наши дронные подразделения и артиллерия. Враг несет значительные потери.
"Сообщения о якобы окружении наших подразделений в Родинском не соответствуют действительности", - заявили в ГВ "Схід".
Славянское направление
На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки. Одна атака продолжается. Попытки врага продвинуться в районе населенного пункта Резниковка с помощью дополнительных резервов живой силы не увенчались успехом, враг понес существенные потери.
В районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Васильевка были уничтожены небольшие пехотные группы и единичные оккупанты, которые пытались проникнуть в обход украинских позиций. Также были уничтожены или сдались в плен те военнослужащие российской оккупационной армии, которые для создания иллюзии контроля этих районов оккупантами демонстрировали "на камеру" символику государства-агрессора.
Краматорское направление
На Краматорском направлении с начала суток наступательных действий врага не зафиксировано.
Константиновское направление
На Константиновском направлении захватчики осуществили десять наступательных действий вблизи Плещеевки, Русина Яра и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Новопавловка. Продолжаются три боевые столкновения.
