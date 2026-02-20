Силы обороны опровергли информацию об окружении украинских войск в Родинском

Информация о якобы окружении подразделений Сил обороны Украины в городе Родинское на Донетчине не соответствует действительности.

Ситуация в Покровске и Мирнограде

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки. Силы обороны сдерживают врага, уже остановлено 13 атак.

Сообщается, что враг активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда, россияне усиливают давление, в частности, в районах населенных пунктов Родинское и Гришино. Ситуация остается сложной. В условиях расширения зоны и постоянной активности вражеских дронов логистика существенно затруднена, но обеспечивается.

В то же время, подразделения Сил обороны Украины противодействуют этим намерениям врага. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, системно проводятся поисково-ударные действия нашими подразделениями. Активно работают наши дронные подразделения и артиллерия. Враг несет значительные потери.

"Сообщения о якобы окружении наших подразделений в Родинском не соответствуют действительности", - заявили в ГВ "Схід".

Славянское направление

На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки. Одна атака продолжается. Попытки врага продвинуться в районе населенного пункта Резниковка с помощью дополнительных резервов живой силы не увенчались успехом, враг понес существенные потери.

В районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Васильевка были уничтожены небольшие пехотные группы и единичные оккупанты, которые пытались проникнуть в обход украинских позиций. Также были уничтожены или сдались в плен те военнослужащие российской оккупационной армии, которые для создания иллюзии контроля этих районов оккупантами демонстрировали "на камеру" символику государства-агрессора.

Краматорское направление

На Краматорском направлении с начала суток наступательных действий врага не зафиксировано.

Константиновское направление

На Константиновском направлении захватчики осуществили десять наступательных действий вблизи Плещеевки, Русина Яра и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Новопавловка. Продолжаются три боевые столкновения.

