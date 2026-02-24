За добу на фронті 116 боєзіткнень. Ворог найбільше атакував на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Найбільшу активність ворог проявив на напрямках біля Костянтинівки та Гуляйполя. Українські військові відбили численні штурми та утримують позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабі ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстріли України

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснили 96 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 8915 дронів-камікадзе та здійснили 2346 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 71 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема:

Гаврилівка, Великомихайлівка, Просяна, Левадне, Покровське, Катеринівка Дніпропетровської області;

Воздвижівка, Мирне, Гуляйпільське, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Лугівське, Любицьке, Оріхів, Веселянка Запорізької області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили дві атаки противника. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши одну керовану бомбу, здійснив 107 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 16 з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у бік Графського та Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулися дві атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Шийківки, Лимана.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районах Платонівки, Закітного.

На Краматорському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Щербинівка, Іванопілля, Софіївка, Бересток та у бік Костянтинівки, Новопавлівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Над передовою на Костянтинівському напрямку триває повітряна війна БпЛА, - 156 ОМБр

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Шахове та у бік населеного пункту Шевченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Застряг у рові серед колючого дроту: дрони "WORMBUSTERS" ліквідували окупанта. ВIДЕО

На Олександрівському напрямку ворог 11 разів атакував наші позиції, у районі населеного пункту Тернове та у бік Вишневого й Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку противник 14 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя та у бік Варварівки, Залізничного.

На Оріхівському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, шість пунктів управління, артилерійську систему та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 920 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, чотири бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, один засіб ППО, 1693 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 190 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.