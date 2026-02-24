За сутки на фронте 116 боестолкновений. Враг больше всего атаковал на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Наибольшую активность враг проявил на направлениях возле Константиновки и Гуляйполя. Украинские военные отразили многочисленные штурмы и удерживают позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив одну ракету, осуществили 96 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 8915 дронов-камикадзе и осуществили 2346 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 71 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности:

Гавриловка, Великомихайловка, Просяна, Левадное, Покровское, Катериновка Днепропетровской области;

Воздвижовка, Мирное, Гуляйпольское, Новоселовка, Чаривное, Долинка, Луговское, Любицкое, Орехов, Веселянка Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили две атаки противника. Враг нанес один авиационный удар, сбросив одну управляемую бомбу, осуществил 107 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 16 из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в сторону Графского и Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошли две атаки захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Дробышево и в сторону Новосергиевки, Шийковки, Лимана.

На Славянском направлении наши защитники отразили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Платоновки, Закитного.

На Краматорском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг осуществил 17 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Щербиновка, Иванополье, Софиевка, Бересток и в сторону Константиновки, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое, Шахово и в сторону населенного пункта Шевченко.

На Александровском направлении враг 11 раз атаковал наши позиции, в районе населенного пункта Терновое и в сторону Вишневого и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении противник 14 раз пытался продвигаться на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя и в сторону Варваровки, Зализнычного.

На Ореховском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, шесть пунктов управления, артиллерийскую систему и одну другую важную цель российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 920 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, четыре боевые бронированные машины, 50 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 1693 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 190 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.