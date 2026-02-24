Протягом року РФ втратила 500 тис. військових, щоб окупувати 1% території України, - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Росія не виграє війну в Україні, зважаючи на її втрати.

Про це він заявив під час засідання "Коаліції охочих", що відбувається у Києві, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Він наголосив, що Росія не виграє у війні проти України.

"Протягом останнього року Росія зазнала величезної кількості втрат. 500 тисяч військових, щоб окупувати 1% території України. Це не та країна, яка може сказати, що виграє після чотирьох років конфлікту", - зазначив британський прем'єр.

Також Стармер зазначив, що українські воїни здійснюють успішні контрнаступальні дії.

"Російська економіка також зазнає певних ударів, кількість надходжень від продажів нафти також зменшилася. Є дефіцити в бюджеті. Ми зосереджуємо увагу на тіньовому флоті, ще багато треба зробити", - зазначив прем'єр-міністр Великої Британії.

Підтримка України

Він також закликав підтримувати Україну та зосередитись на найбільших пріоритетах для України, зокрема на пакеті у 90 млрд євро допомоги.

"Лише одна людина стоїть на шляху прогресу перемовин - це Путін", - сказав Стармер.

