952 4

В течение года РФ потеряла 500 тыс. военных, чтобы оккупировать 1% территории Украины, - Стармер

Стармер заявил, что РФ не выиграет войну: подробности

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия не выиграет войну в Украине, учитывая ее потери.

Об этом он заявил во время заседания "Коалиции желающих", которое проходит в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Он подчеркнул, что Россия не выиграет войну против Украины.

"За последний год Россия понесла огромные потери. 500 тысяч военных, чтобы оккупировать 1% территории Украины. Это не та страна, которая может сказать, что выиграет после четырех лет конфликта", - отметил британский премьер.

Также Стармер отметил, что украинские воины осуществляют успешные контрнаступательные действия.

"Российская экономика также испытывает определенные удары, количество поступлений от продаж нефти также уменьшилось. Есть дефициты в бюджете. Мы сосредотачиваем внимание на теневом флоте, еще многое предстоит сделать", - отметил премьер-министр Великобритании.

Поддержка Украины

Он также призвал поддерживать Украину и сосредоточиться на самых важных приоритетах для Украины, в частности на пакете помощи в 90 млрд евро.

"Только один человек стоит на пути прогресса переговоров - это Путин", - сказал Стармер.

Це добре.Погано що і наших хлопців теж полягло багато.Бо в нас люди,а на росії це генетичні виродки
24.02.2026 13:28 Ответить
24.02.2026 13:48 Ответить
Пуйло витрачає своїх алкоголіків, зеків та інше сміття на потреби війни. Тому ці 500 тищ - це чистка їх насєлєнія.
24.02.2026 15:38 Ответить
А якби Україна готувалась до війни, а не слухала зеленского про хороших рюськіх, вони ніколи не нападуть, зустрічати Новий Рік з рюськімі та холодцем - цеж зелений пропагандон навмисно включив цю пропаганду. Тай ще додав майже повне знищення ЗСУ та впк. Але воно всеодне отримує підтримку дебілів-українців. Як вони живуть з цим всім.
24.02.2026 16:39 Ответить
 
 