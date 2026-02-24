В течение года РФ потеряла 500 тыс. военных, чтобы оккупировать 1% территории Украины, - Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия не выиграет войну в Украине, учитывая ее потери.
Об этом он заявил во время заседания "Коалиции желающих", которое проходит в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Он подчеркнул, что Россия не выиграет войну против Украины.
"За последний год Россия понесла огромные потери. 500 тысяч военных, чтобы оккупировать 1% территории Украины. Это не та страна, которая может сказать, что выиграет после четырех лет конфликта", - отметил британский премьер.
Также Стармер отметил, что украинские воины осуществляют успешные контрнаступательные действия.
"Российская экономика также испытывает определенные удары, количество поступлений от продаж нефти также уменьшилось. Есть дефициты в бюджете. Мы сосредотачиваем внимание на теневом флоте, еще многое предстоит сделать", - отметил премьер-министр Великобритании.
Поддержка Украины
Он также призвал поддерживать Украину и сосредоточиться на самых важных приоритетах для Украины, в частности на пакете помощи в 90 млрд евро.
"Только один человек стоит на пути прогресса переговоров - это Путин", - сказал Стармер.
