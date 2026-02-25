Динаміка кількості дітей, які постраждали від домашнього насильства, залишається стабільно негативною, - Логачов
Для убезпечення дітей від злочинів, скоєних проти них, потрібні зміни у законодавстві.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник генерального прокурора Віктор Логачов.
Що відомо?
"Динаміка кількості дітей, які постраждали від кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, залишається стабільно негативною. Так, упродовж 2025 року від таких кримінальних правопорушень потерпіло 585 дітей", - зазначив він.
Логачов наголосив, що майже третина таких злочинів - проти статевої свободи та недоторканості дітей.
"Торік у кримінальних провадженнях, пов’язаних із домашнім насильством, де потерпілими були повнолітні особи, було встановлено близько 500 дітей-свідків. Подібні показники фіксуються щороку", - додав заступник генпрокурора.
Потрібні зміни в законодавстві
Логачов розповів, що коли був керівником Чернівецької обласної прокуратури, то брав участь у судових процесах у справах про ґвалтування дітей.
"Також там працювала процесуальним керівником ювенальний прокурор, у якої за 20 років роботи було більш як 20 довічно ув’язнених за вбивства і ґвалтування дітей. Поспілкувавшись з нею і беручи безпосередню участь у судових засіданнях, побачив, що ті, хто ґвалтують дітей, як правило, не визнають вину, не каються.
І я на 100% впевнений, що коли такий ґвалтівник вийде через 7-10 років на свободу, він буде це робити далі. Цих людей, на жаль, нічого не виправить. Тому, щоб убезпечити дітей, потрібні зміни в законодавстві", - сказав заступник генпрокурор.
Він розповів, що в Комітет з питань правоохоронної діяльності направлено звернення Генерального прокурора, але поки що Офіс Генпрокурора ніхто не запрошував до обговорення.
"Якщо запрошення надійде, то мені буде що сказати на кейсах з практики", - додав він.
Як привернути увагу нардепів?
Логачов вважає, що варто запропонувати депутатам сходити разом на судові засідання у справах про ґвалтування дітей.
"Щоб вони послухали те, що вони розповідають, усвідомити, як це відбувається, що робить ґвалтівник, що відчуває дитина в цей момент і як вона живе після насильства. Вони зможуть побачити на власні очі, як у судових засіданнях поводяться ґвалтівники, яку агресію вони демонструють по відношенню до своїх жертв", - підсумував заступник генпрокурора.
Інтерв'ю із Віктором Логачовим для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
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Спостерігаємо сталу тенденцію до зростання злочинів проти статевої недоторканості дітей, - Логачов.
Ключове слово СПОСТЕРІГАЄМО! Як говорив - викрикував армійський старшина "Продолжать НАБЛЮДЕНИЕ"
А все таки геніальним бум той Фрейд: той заступник генпрокурора "з питань захисту прав дітей" мимо своєї волі, серед лукавих пустопорожніх фраз, видає суть, фактичний стан справ , результат своєї діяльності: СПОСТЕРІГАЄМО!
- А могло быть и хуже?
(фраза Плевако, адвоката)
- Как еще может быть хуже, если насилуют детей?
- Но, а если б ваших детей!
- Кто станет насиловать детей самого заступник генпрокурора "з питань захисту прав дітей"?
- Отож! Тому і спостерігає зростання....
Любомир Гузар.
Та і депутатам похєр чесно кажучи.
А насильників потрібно каструвати.
Тварин ми ж каструємо?
Це такі самі тварини тільки на двох ногах ходять.