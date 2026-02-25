Динаміка кількості дітей, які постраждали від домашнього насильства, залишається стабільно негативною, - Логачов

Для убезпечення дітей від злочинів, скоєних проти них, потрібні зміни у законодавстві.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник генерального прокурора Віктор Логачов.

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Що відомо?

"Динаміка кількості дітей, які постраждали від кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, залишається стабільно негативною. Так, упродовж 2025 року від таких кримінальних правопорушень потерпіло 585 дітей", - зазначив він.

Логачов наголосив, що майже третина таких злочинів - проти статевої свободи та недоторканості дітей.

"Торік у кримінальних провадженнях, пов’язаних із домашнім насильством, де потерпілими були повнолітні особи, було встановлено близько 500 дітей-свідків. Подібні показники фіксуються щороку", - додав заступник генпрокурора.

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Потрібні зміни в законодавстві

Логачов розповів, що коли був керівником Чернівецької обласної прокуратури, то брав участь у судових процесах у справах про ґвалтування дітей.

"Також там працювала процесуальним керівником ювенальний прокурор, у якої за 20 років роботи було більш як 20 довічно ув’язнених за вбивства і ґвалтування дітей. Поспілкувавшись з нею і беручи безпосередню участь у судових засіданнях, побачив, що ті, хто ґвалтують дітей, як правило, не визнають вину, не каються.

І я на 100% впевнений, що коли такий ґвалтівник вийде через 7-10 років на свободу, він буде це робити далі. Цих людей, на жаль, нічого не виправить. Тому, щоб убезпечити дітей, потрібні зміни в законодавстві", - сказав заступник генпрокурор.

Він розповів, що в Комітет з питань правоохоронної діяльності направлено звернення Генерального прокурора, але поки що Офіс Генпрокурора ніхто не запрошував до обговорення.

"Якщо запрошення надійде, то мені буде що сказати на кейсах з практики", - додав він.

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Як привернути увагу нардепів?

Логачов вважає, що варто запропонувати депутатам сходити разом на судові засідання у справах про ґвалтування дітей.

"Щоб вони послухали те, що вони розповідають, усвідомити, як це відбувається, що робить ґвалтівник, що відчуває дитина в цей момент і як вона живе після насильства. Вони зможуть побачити на власні очі, як у судових засіданнях поводяться ґвалтівники, яку агресію вони демонструють по відношенню до своїх жертв", - підсумував заступник генпрокурора.

Інтерв'ю із Віктором Логачовим для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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