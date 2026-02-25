Динамика количества детей, пострадавших от домашнего насилия, остается стабильно негативной, - Логачев

Для защиты детей от преступлений, совершенных против них, необходимы изменения в законодательстве.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель генерального прокурора Виктор Логачев.

Что известно

"Динамика количества детей, пострадавших от уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием, остается стабильно негативной. Так, в течение 2025 года от таких уголовных правонарушений пострадали 585 детей", - отметил он.

Логачев подчеркнул, что почти треть таких преступлений - против половой свободы и неприкосновенности детей.

"В прошлом году в уголовных производствах, связанных с домашним насилием, где потерпевшими были совершеннолетние лица, было установлено около 500 детей-свидетелей. Подобные показатели фиксируются ежегодно", - добавил заместитель генпрокурора.

Необходимы изменения в законодательстве

Логачев рассказал, что когда был руководителем Черновицкой областной прокуратуры, то участвовал в судебных процессах по делам об изнасиловании детей.

"Также там работала процессуальным руководителем ювенальный прокурор, у которой за 20 лет работы было более 20 пожизненно заключенных за убийства и изнасилования детей. Пообщавшись с ней и принимая непосредственное участие в судебных заседаниях, увидел, что те, кто насилуют детей, как правило, не признают вину, не раскаиваются.

И я на 100% уверен, что когда такой насильник выйдет через 7-10 лет на свободу, он будет это делать дальше. Этих людей, к сожалению, ничего не исправит. Поэтому, чтобы обезопасить детей, нужны изменения в законодательстве", - сказал заместитель генпрокурора.

Он рассказал, что в Комитет по вопросам правоохранительной деятельности направлено обращение Генерального прокурора, но пока Офис Генпрокурора никто не приглашал к обсуждению.

"Если приглашение поступит, то мне будет что сказать по кейсам из практики", - добавил он.

Как привлечь внимание нардепов?

Логачев считает, что стоит предложить депутатам сходить вместе на судебные заседания по делам об изнасиловании детей.

"Чтобы они послушали то, что они рассказывают, осознали, как это происходит, что делает насильник, что чувствует ребенок в этот момент и как он живет после насилия. Они смогут увидеть своими глазами, как на судебных заседаниях ведут себя насильники, какую агрессию они демонстрируют по отношению к своим жертвам", - подытожил заместитель генпрокурора.

