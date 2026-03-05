Арахамія прогнозує рішення щодо міністра юстиції за два-три місяці

Кандидатура на посаду міністра юстиції України й надалі залишається предметом політичних консультацій у парламенті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі голови фракції Давида Арахамії журналістам.

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Обговорення кандидатури міністра юстиції триває

Голова фракції "Слуга народу" пояснив, що парламентська більшість не поспішає з остаточним рішенням, оскільки консультації ще тривають. За його словами, за останні роки в українській політичній практиці вже були випадки, коли міністри тривалий час виконували обов’язки без формального призначення.

"У нас тривалий процес іде обговорення, були зміни в кандидатах по міністру юстиції. Що стосується міністра цифрової трансформації, то до цього навіть не обговорювали", – зазначив Арахамія.

Він також додав, що подібні ситуації не є критичними для роботи урядових структур.

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Парламент зосереджений на фінансових законах

Окремо політик наголосив, що наразі для Верховної ради України головним завданням є ухвалення законодавства, необхідного для отримання міжнародної фінансової підтримки.

За його словами, парламент працює над рішеннями, які мають розблокувати значні обсяги зовнішнього фінансування для держави.

"Я думаю, що протягом двох-трьох місяців точно це питання буде вирішено, але зараз головним є голосування тих законів, які нам потрібні для того, щоб розблокувати ці 90 млрд, програму МВФ і всі інші", – пояснив Арахамія.

Він прогнозує, що остаточне рішення щодо призначення міністра юстиції може бути ухвалене протягом найближчих двох-трьох місяців після завершення необхідних консультацій.

19 листопада 2025 року Верховна Рада підтримала звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України. Наразі т.в.о. міністра юстиції України - Людмила Сугак

13 січня 2026 року Верховна Рада підтримала відставку першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова з займаної посади. Наступного дня його було призначено на посаду міністра оборони.

Після звільнення Федорова тимчасово виконуючим обов’язки міністра цифрової трансформації є Олександр Борняков.

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