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Новини Кадрові зміни в уряді
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Арахамія прогнозує рішення щодо міністра юстиції за два-три місяці

Арахамія пояснив, чому Рада не поспішає з призначенням міністра юстиції

Кандидатура на посаду міністра юстиції України й надалі залишається предметом політичних консультацій у парламенті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі голови фракції Давида Арахамії журналістам.

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Обговорення кандидатури міністра юстиції триває

Голова фракції "Слуга народу" пояснив, що парламентська більшість не поспішає з остаточним рішенням, оскільки консультації ще тривають. За його словами, за останні роки в українській політичній практиці вже були випадки, коли міністри тривалий час виконували обов’язки без формального призначення.

"У нас тривалий процес іде обговорення, були зміни в кандидатах по міністру юстиції. Що стосується міністра цифрової трансформації, то до цього навіть не обговорювали", – зазначив Арахамія.

Він також додав, що подібні ситуації не є критичними для роботи урядових структур.

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Парламент зосереджений на фінансових законах

Окремо політик наголосив, що наразі для Верховної ради України головним завданням є ухвалення законодавства, необхідного для отримання міжнародної фінансової підтримки.

За його словами, парламент працює над рішеннями, які мають розблокувати значні обсяги зовнішнього фінансування для держави.

"Я думаю, що протягом двох-трьох місяців точно це питання буде вирішено, але зараз головним є голосування тих законів, які нам потрібні для того, щоб розблокувати ці 90 млрд, програму МВФ і всі інші", – пояснив Арахамія.

Він прогнозує, що остаточне рішення щодо призначення міністра юстиції може бути ухвалене протягом найближчих двох-трьох місяців після завершення необхідних консультацій.

  • 19 листопада 2025 року Верховна Рада підтримала звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України. Наразі т.в.о. міністра юстиції України - Людмила Сугак
  • 13 січня 2026 року Верховна Рада підтримала відставку першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова з займаної посади. Наступного дня його було призначено на посаду міністра оборони.
  • Після звільнення Федорова тимчасово виконуючим обов’язки міністра цифрової трансформації є Олександр Борняков.

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Автор: 

Мін’юст (1630) Арахамія Давид (1089) Мінцифри (1313)
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Топ коментарі
+14
Через 2-3 місяці - на Абхазію..... Разом із фракцією!
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05.03.2026 18:32 Відповісти
+10
арахламідія торчок зі стажем, як і лещенко , та 🤡 ...
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05.03.2026 18:32 Відповісти
+7
Хто не зачинив хвіртку до мавп!?
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05.03.2026 18:44 Відповісти
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арахламідія торчок зі стажем, як і лещенко , та 🤡 ...
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05.03.2026 18:32 Відповісти
Через 2-3 місяці - на Абхазію..... Разом із фракцією!
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05.03.2026 18:32 Відповісти
Андрюха є., не проти wmj] посади.
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05.03.2026 18:32 Відповісти
Усик - не нижче , ніж Президент...
Андрюха теж на мінюст не погодиться!
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05.03.2026 18:37 Відповісти
4 місяці в воюючій країні немає міністра юстиції...і ще 4 місяці не буде...це реальний СЮР
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05.03.2026 18:36 Відповісти
Вони 2-3 використовують як психологічні рамки будь чого. Цікаво скільки люди це ще будуть сприймати.
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05.03.2026 18:38 Відповісти
"В Багдадє всьо спакойно"(с)
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05.03.2026 19:09 Відповісти
Звісно, що хаос в українській юстиції влаштовує сочинську мавпу-заробітчанина, що дивним чином стала депутатом ВР від зелені, не маючи для цього достатнього терміну проживання в Україні.
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05.03.2026 18:38 Відповісти
Треба підібрати,обсудити,навчити,внедрити щоб своя куриця (людина) несла золоті яйця.
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05.03.2026 18:43 Відповісти
Хто не зачинив хвіртку до мавп!?
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05.03.2026 18:44 Відповісти
Зоопарки, увага: від вас втікла мартишка! Заберіть свого вихованця з Верховної Ради!
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05.03.2026 18:47 Відповісти
В Сухумському розпліднику мавп з полегшенням зітхнули і мавпи і зоологи, коли це "хитрожопе" вивело! Вони мовчать!
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05.03.2026 19:14 Відповісти
...втікло!
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05.03.2026 19:16 Відповісти
коли отетово нарешті зникне? воно ще й шось прогнозує
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05.03.2026 18:48 Відповісти
Двє-трі нєдєлі... Десь я таке чув вже. Взагалі ж- дуже цікаво, з якого зеленого лайна зараз намагаються виколупати аж цілого міністра ЮСТИЦІЇ(!!!). І по яким кАналам ведуть перемовини по барбершопам і "Вєлюрам". Лояльного(ну, з своїх, що доріжки ділив по саунах) треба, і щоб АбрАзАваніє не нижче неіснуючої на той час Криворізької кафедри. Це як мінімум. Як максимум- що єрмак передасть від мААсковського шефа чи можна з старих ригів виколупати пенса з золотим унітазом.
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05.03.2026 18:48 Відповісти
за два-три місяці, вони думають, що знайдуть охочого майбутнього цапа-відбувайла впрягтися в їхні схеми
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05.03.2026 18:50 Відповісти
на леніна сильно схожий. родиь?
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05.03.2026 18:51 Відповісти
Подивіться на його пику! Як даун може щось прогнозувати?
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05.03.2026 18:51 Відповісти
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05.03.2026 18:54 Відповісти
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05.03.2026 19:00 Відповісти
Макак абхазький. Кажуть, у тих краях сталінські професори схрещували жінок з мавпами для виведення савєйських звєрських солдатів (вони і так звєрські, а то вже щоб ващє були). Так ото результат
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05.03.2026 19:20 Відповісти
Через два три місяці сподіваюся ця обізяна полізе знову на пальму в абхазїї як і вся зелена срань
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05.03.2026 19:05 Відповісти
А хіба пуйло досі не запропонував кандидата? Не вірю.
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05.03.2026 19:05 Відповісти
Інвалід дитинства. Голова виросла, але пуста.
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05.03.2026 19:06 Відповісти
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05.03.2026 19:08 Відповісти
Ну, і на#єра нам те міністерство? Щоб євроінтеграційні закони візувати? Так слуги жоден з них не голосують - що нам дає оце повідомлення? Нагадування про себе? Так пішов ти на йух
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05.03.2026 19:24 Відповісти
Ще одне бидло вилізло із своїми пятьма копійками!
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05.03.2026 19:51 Відповісти
Шукають - ''Рабочую Сасну''...
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05.03.2026 20:49 Відповісти
Хто більше занесе чемоданів устроїли аукцион
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05.03.2026 21:38 Відповісти
 
 