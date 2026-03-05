Арахамия прогнозирует решение по министру юстиции через два-три месяца

Кандидатура на должность министра юстиции Украины по-прежнему остается предметом политических консультаций в парламенте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии главы фракции Давида Арахамии журналистам.

Обсуждение кандидатуры министра юстиции продолжается

Председатель фракции "Слуга народа" пояснил, что парламентское большинство не спешит с окончательным решением, поскольку консультации еще продолжаются. По его словам, за последние годы в украинской политической практике уже были случаи, когда министры длительное время исполняли обязанности без формального назначения.

"У нас длительный процесс идет обсуждение, были изменения в кандидатах по министру юстиции. Что касается министра цифровой трансформации, то до этого даже не обсуждали", - отметил Арахамия.

Он также добавил, что подобные ситуации не являются критическими для работы правительственных структур.

Парламент сосредоточен на финансовых законах

Отдельно политик подчеркнул, что в настоящее время для Верховной Рады Украины главной задачей является принятие законодательства, необходимого для получения международной финансовой поддержки.

По его словам, парламент работает над решениями, которые должны разблокировать значительные объемы внешнего финансирования для государства.

"Я думаю, что в течение двух-трех месяцев точно этот вопрос будет решен, но сейчас главным является голосование тех законов, которые нам нужны для того, чтобы разблокировать эти 90 млрд, программу МВФ и все остальные", - пояснил Арахамия.

Он прогнозирует, что окончательное решение о назначении министра юстиции может быть принято в течение ближайших двух-трех месяцев после завершения необходимых консультаций.

19 ноября 2025 года Верховная Рада поддержала увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции Украины. Сейчас и.о. министра юстиции Украины – Людмила Сугак

13 января 2026 года Верховная Рада поддержала отставку первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова с занимаемой должности. На следующий день он был назначен на должность министра обороны.

После увольнения Федорова временно исполняющим обязанности министра цифровой трансформации является Александр Борняков.

