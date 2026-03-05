РУС
Новости Кадровые изменения в правительстве
Арахамия прогнозирует решение по министру юстиции через два-три месяца

Арахамия объяснил, почему Рада не спешит с назначением министра юстиции

Кандидатура на должность министра юстиции Украины по-прежнему остается предметом политических консультаций в парламенте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии главы фракции Давида Арахамии журналистам.

Обсуждение кандидатуры министра юстиции продолжается

Председатель фракции "Слуга народа" пояснил, что парламентское большинство не спешит с окончательным решением, поскольку консультации еще продолжаются. По его словам, за последние годы в украинской политической практике уже были случаи, когда министры длительное время исполняли обязанности без формального назначения.

"У нас длительный процесс идет обсуждение, были изменения в кандидатах по министру юстиции. Что касается министра цифровой трансформации, то до этого даже не обсуждали", - отметил Арахамия.

Он также добавил, что подобные ситуации не являются критическими для работы правительственных структур.

Читайте также: В ОП назвали кандидатом на пост министра юстиции нардепа от "Слуги народа" Дениса Маслова

Парламент сосредоточен на финансовых законах

Отдельно политик подчеркнул, что в настоящее время для Верховной Рады Украины главной задачей является принятие законодательства, необходимого для получения международной финансовой поддержки.

По его словам, парламент работает над решениями, которые должны разблокировать значительные объемы внешнего финансирования для государства.

"Я думаю, что в течение двух-трех месяцев точно этот вопрос будет решен, но сейчас главным является голосование тех законов, которые нам нужны для того, чтобы разблокировать эти 90 млрд, программу МВФ и все остальные", - пояснил Арахамия.

Он прогнозирует, что окончательное решение о назначении министра юстиции может быть принято в течение ближайших двух-трех месяцев после завершения необходимых консультаций.

  • 19 ноября 2025 года Верховная Рада поддержала увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции Украины. Сейчас и.о. министра юстиции Украины – Людмила Сугак
  • 13 января 2026 года Верховная Рада поддержала отставку первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова с занимаемой должности. На следующий день он был назначен на должность министра обороны.
  • После увольнения Федорова временно исполняющим обязанности министра цифровой трансформации является Александр Борняков.

Читайте также: Коррупция на закупках в Минюсте: раскрыт новый эпизод, - НАБУ

Минюст (105) Арахамия Давид (115) Минцифры (60)
Топ комментарии
+9
Через 2-3 місяці - на Абхазію..... Разом із фракцією!
05.03.2026 18:32 Ответить
05.03.2026 18:32 Ответить
+8
арахламідія торчок зі стажем, як і лещенко , та 🤡 ...
05.03.2026 18:32 Ответить
05.03.2026 18:32 Ответить
+4
Хто не зачинив хвіртку до мавп!?
05.03.2026 18:44 Ответить
05.03.2026 18:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
арахламідія торчок зі стажем, як і лещенко , та 🤡 ...
05.03.2026 18:32 Ответить
05.03.2026 18:32 Ответить
Через 2-3 місяці - на Абхазію..... Разом із фракцією!
05.03.2026 18:32 Ответить
05.03.2026 18:32 Ответить
Андрюха є., не проти wmj] посади.
05.03.2026 18:32 Ответить
05.03.2026 18:32 Ответить
Усик - не нижче , ніж Президент...
Андрюха теж на мінюст не погодиться!
05.03.2026 18:37 Ответить
05.03.2026 18:37 Ответить
4 місяці в воюючій країні немає міністра юстиції...і ще 4 місяці не буде...це реальний СЮР
05.03.2026 18:36 Ответить
05.03.2026 18:36 Ответить
Вони 2-3 використовують як психологічні рамки будь чого. Цікаво скільки люди це ще будуть сприймати.
05.03.2026 18:38 Ответить
05.03.2026 18:38 Ответить
"В Багдадє всьо спакойно"(с)
05.03.2026 19:09 Ответить
05.03.2026 19:09 Ответить
Звісно, що хаос в українській юстиції влаштовує сочинську мавпу-заробітчанина, що дивним чином стала депутатом ВР від зелені, не маючи для цього достатнього терміну проживання в Україні.
05.03.2026 18:38 Ответить
05.03.2026 18:38 Ответить
Треба підібрати,обсудити,навчити,внедрити щоб своя куриця (людина) несла золоті яйця.
05.03.2026 18:43 Ответить
05.03.2026 18:43 Ответить
Хто не зачинив хвіртку до мавп!?
05.03.2026 18:44 Ответить
05.03.2026 18:44 Ответить
Зоопарки, увага: від вас втікла мартишка! Заберіть свого вихованця з Верховної Ради!
05.03.2026 18:47 Ответить
05.03.2026 18:47 Ответить
В Сухумському розпліднику мавп з полегшенням зітхнули і мавпи і зоологи, коли це "хитрожопе" вивело! Вони мовчать!
05.03.2026 19:14 Ответить
05.03.2026 19:14 Ответить
...втікло!
05.03.2026 19:16 Ответить
05.03.2026 19:16 Ответить
коли отетово нарешті зникне? воно ще й шось прогнозує
05.03.2026 18:48 Ответить
05.03.2026 18:48 Ответить
Двє-трі нєдєлі... Десь я таке чув вже. Взагалі ж- дуже цікаво, з якого зеленого лайна зараз намагаються виколупати аж цілого міністра ЮСТИЦІЇ(!!!). І по яким кАналам ведуть перемовини по барбершопам і "Вєлюрам". Лояльного(ну, з своїх, що доріжки ділив по саунах) треба, і щоб АбрАзАваніє не нижче неіснуючої на той час Криворізької кафедри. Це як мінімум. Як максимум- що єрмак передасть від мААсковського шефа чи можна з старих ригів виколупати пенса з золотим унітазом.
05.03.2026 18:48 Ответить
05.03.2026 18:48 Ответить
за два-три місяці, вони думають, що знайдуть охочого майбутнього цапа-відбувайла впрягтися в їхні схеми
05.03.2026 18:50 Ответить
05.03.2026 18:50 Ответить
на леніна сильно схожий. родиь?
05.03.2026 18:51 Ответить
05.03.2026 18:51 Ответить
Подивіться на його пику! Як даун може щось прогнозувати?
05.03.2026 18:51 Ответить
05.03.2026 18:51 Ответить
05.03.2026 18:54 Ответить
05.03.2026 18:54 Ответить
05.03.2026 19:00 Ответить
05.03.2026 19:00 Ответить
Макак абхазький. Кажуть, у тих краях сталінські професори схрещували жінок з мавпами для виведення савєйських звєрських солдатів (вони і так звєрські, а то вже щоб ващє були). Так ото результат
05.03.2026 19:20 Ответить
05.03.2026 19:20 Ответить
Через два три місяці сподіваюся ця обізяна полізе знову на пальму в абхазїї як і вся зелена срань
05.03.2026 19:05 Ответить
05.03.2026 19:05 Ответить
А хіба пуйло досі не запропонував кандидата? Не вірю.
05.03.2026 19:05 Ответить
05.03.2026 19:05 Ответить
Інвалід дитинства. Голова виросла, але пуста.
05.03.2026 19:06 Ответить
05.03.2026 19:06 Ответить
05.03.2026 19:08 Ответить
05.03.2026 19:08 Ответить
Ну, і на#єра нам те міністерство? Щоб євроінтеграційні закони візувати? Так слуги жоден з них не голосують - що нам дає оце повідомлення? Нагадування про себе? Так пішов ти на йух
05.03.2026 19:24 Ответить
05.03.2026 19:24 Ответить
Ще одне бидло вилізло із своїми пятьма копійками!
05.03.2026 19:51 Ответить
05.03.2026 19:51 Ответить
 
 