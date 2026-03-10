Рішення Угорщини арештувати кошти "Ощадбанку" і блокувати вступ України в ЄС – нікчемні, - МЗС
Україна розкритикувала та назвала "нікчемними" рішення парламенту Угорщини щодо ухвалення резолюції про відмову від підтримки вступу України до ЄС та про арешт коштів "Ощадбанку".
Про це заявили в Міністерстві закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.
Засудження дій Угорщини
У МЗС зазначили, що жодні з цих кроків не стали здивуванням, бо "ганебні позиції" влади Угорщині відомі давно. Голосування проти підтримки євроінтеграції України є, на думку міністерства, сигналом для угорської національній меншині в Україні, бо прем'єр-міністр країни "закриває" двері в ЄС саме перед їхнім обличчям.
"Прикро констатувати, що офіційний Будапешт продовжує відігравати роль троянського коня в ЄС... Такі кроки спрямовані на те, щоб тримати Євросоюз у заручниках. Вони йдуть в унісон з політикою РФ, спрямованою на послаблення та розкол обʼєднаної Європи. Угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти – в Москві", - йдеться в заяві.
Йдеться про політичний тиск
Згадана резолюція не змінює правил ЄС і не має юридичної сили в контексті процесу євроінтеграції України. Однак це політичний крок, який слід розглядати в контексті виборчої кампанії, зауважили в МЗС.
Таким самим кроком Україна вважає постанову та "закон", які повинні легалізувати "викрадення коштів" державного "Ощадбанку" під час затримання сімох інкасаторів.
"Наголошуємо на нікчемності цих рішень. Нагадуємо про вимогу української сторони негайно повернути викрадені кошти та намір добиватися справедливості з використанням усіх національних та міжнародних правових інструментів", - резюмували в МЗС.
Що передувало?
- 10 березня Національна асамблея Угорщини схвалила резолюцію про відмову підтримки вступу України до ЄС.
- Перед цим уряд Угорщини ухвалив постанову про вилучення валюти та цінностей з інкасаторських автомобілів "Ощадбанку". Документ має створити юридичне підґрунтя для цих дій.
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- факт що народ Угорщини налаштований проти нас і буде блокувати все при будь-які владі
МЗС треба донести це до ЕС щоб її або виключили або позбавили прав
А ТАК НІЧОГО не видавало штірліца крім парашута)))
Пропозицію підтримали 142 голосами «за», 28 «проти», ще чотири парламентарі «утрималися».
У резолюції зазначається, що інтеграція України до Євросоюзу, поки діє воєнний стан, «ризикує зробити ЄС прямою стороною конфлікту». Парламентарі закликають уряд Угорщини не підтримувати початок переговорів про вступ з Києвом та виступати проти членства українців в ЄС.
А як двері в бронеавтомобілі відкрили угорці?
Хто надав команду відкрити? І як ексгенерал "здав" свою позицію хенеральську?
Нє, ну зрозуміло: на дивані всі рембо. Я і сам такий
Я так розумію йдеться про бронемашину у цьому відео https://www.instagram.com/reel/DVi7jb4AjwM/
Анастасія була старшою з доньок Ярослава Мудрого, а її шлюб з угорським королем Андрашем I був дипломатичним союзом. У Києві Андраш рятувався від переслідувань вінценосного конкурента. Ярослав Мудрий допоміг Андрашу відвоювати угорський трон і після цього зробив його зятем. Коли у Андраша стався інсульт, Анастасія почала керувати країною. Але це не сподобалося братові Андраша, він захопив владу, і Анастасія змушена була втекти до Німеччини. Згодом один із її синів, Шоломон, став королем Угорщини.
Анастасія заснувала в Угорщині кілька православних монастирів, допомогла збудувати монастир на чернечій горі на Закарпатті. Померла вона, за різними джерелами, чи то у п'ятдесят, чи то у 70 років, а місце її поховання невідоме.»
Олександер Турчинов
Все задля виборів і розіграшу карти «поганої» України. Йому не важливо яка буде влада в Україні, це боротьба за лохторат який в це вірить і втримання влади.