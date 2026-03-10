Рішення Угорщини арештувати кошти "Ощадбанку" і блокувати вступ України в ЄС – нікчемні, - МЗС

Україна розкритикувала та назвала "нікчемними" рішення парламенту Угорщини щодо ухвалення резолюції про відмову від підтримки вступу України до ЄС та про арешт коштів "Ощадбанку".

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

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Засудження дій Угорщини

У МЗС зазначили, що жодні з цих кроків не стали здивуванням, бо "ганебні позиції" влади Угорщині відомі давно. Голосування проти підтримки євроінтеграції України є, на думку міністерства, сигналом для угорської національній меншині в Україні, бо прем'єр-міністр країни "закриває" двері в ЄС саме перед їхнім обличчям.

"Прикро констатувати, що офіційний Будапешт продовжує відігравати роль троянського коня в ЄС... Такі кроки спрямовані на те, щоб тримати Євросоюз у заручниках. Вони йдуть в унісон з політикою РФ, спрямованою на послаблення та розкол обʼєднаної Європи. Угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти – в Москві", - йдеться в заяві.

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Йдеться про політичний тиск

Згадана резолюція не змінює правил ЄС і не має юридичної сили в контексті процесу євроінтеграції України. Однак це політичний крок, який слід розглядати в контексті виборчої кампанії, зауважили в МЗС.

Таким самим кроком Україна вважає постанову та "закон", які повинні легалізувати "викрадення коштів" державного "Ощадбанку" під час затримання сімох інкасаторів.

"Наголошуємо на нікчемності цих рішень. Нагадуємо про вимогу української сторони негайно повернути викрадені кошти та намір добиватися справедливості з використанням усіх національних та міжнародних правових інструментів", - резюмували в МЗС.

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Що передувало?