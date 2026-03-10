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Новини Антиукраїнські заяви в Угорщині
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Рішення Угорщини арештувати кошти "Ощадбанку" і блокувати вступ України в ЄС – нікчемні, - МЗС

мзс

Україна розкритикувала та назвала "нікчемними" рішення парламенту Угорщини щодо ухвалення резолюції про відмову від підтримки вступу України до ЄС та про арешт коштів "Ощадбанку".

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

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Засудження дій Угорщини

У МЗС зазначили, що жодні з цих кроків не стали здивуванням, бо "ганебні позиції" влади Угорщині відомі давно. Голосування проти підтримки євроінтеграції України є, на думку міністерства, сигналом для угорської національній меншині в Україні, бо прем'єр-міністр країни "закриває" двері в ЄС саме перед їхнім обличчям.

"Прикро констатувати, що офіційний Будапешт продовжує відігравати роль троянського коня в ЄС... Такі кроки спрямовані на те, щоб тримати Євросоюз у заручниках. Вони йдуть в унісон з політикою РФ, спрямованою на послаблення та розкол обʼєднаної Європи. Угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти – в Москві", - йдеться в заяві.

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Йдеться про політичний тиск

Згадана резолюція не змінює правил ЄС і не має юридичної сили в контексті процесу євроінтеграції України. Однак це політичний крок, який слід розглядати в контексті виборчої кампанії, зауважили в МЗС.

Таким самим кроком Україна вважає постанову та "закон", які повинні легалізувати "викрадення коштів" державного "Ощадбанку" під час затримання сімох інкасаторів.

"Наголошуємо на нікчемності цих рішень. Нагадуємо про вимогу української сторони негайно повернути викрадені кошти та намір добиватися справедливості з використанням усіх національних та міжнародних правових інструментів", - резюмували в МЗС.

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Що передувало?

Автор: 

Угорщина (3026) МЗС (4345) Євросоюз (15239)
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Топ коментарі
+15
Поки що відповідь України нікчемна
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10.03.2026 22:24 Відповісти
+14
Чого ж ЄС мовчить? - якась нездорова ця тишина
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10.03.2026 21:57 Відповісти
+13
Тому, що гроші мутні, і везлись не по ЄС стандартам. Думаєш кабан Орбан вкрав би гроші, які везлись по міжнародним правилам?
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10.03.2026 21:59 Відповісти
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- гроші ми не повернемо бо видно Угорщина уже буде діяти як гопота - незалежно який там буде уряд
- факт що народ Угорщини налаштований проти нас і буде блокувати все при будь-які владі

МЗС треба донести це до ЕС щоб її або виключили або позбавили прав
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10.03.2026 21:57 Відповісти
мало знаків оклику і знаків запитань - треба не після кожного слова, а після кожної літери

А ТАК НІЧОГО не видавало штірліца крім парашута)))
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10.03.2026 23:09 Відповісти
А конкретно по суті є що відповісти?
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11.03.2026 00:39 Відповісти
МЗСу треба донести документи на бабло.
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11.03.2026 08:04 Відповісти
Це бабло Зеленського та Міндіча
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11.03.2026 09:02 Відповісти
Чого ж ЄС мовчить? - якась нездорова ця тишина
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10.03.2026 21:57 Відповісти
Тому, що гроші мутні, і везлись не по ЄС стандартам. Думаєш кабан Орбан вкрав би гроші, які везлись по міжнародним правилам?
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10.03.2026 21:59 Відповісти
Шо мутняк я вдуплився - так це в наших не перша ходка була - а Орбан підгадав під вибори
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10.03.2026 22:03 Відповісти
... давно знав, але використав під вибори.
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11.03.2026 08:00 Відповісти
У вівторок, 10 березня, угорський парламент ухвалив резолюцію, яка «відхиляє членство України в ЄС, подальше фінансування війни та зусилля щодо перетворення Європейського Союзу на військовий альянс». Про це в X повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач.

Пропозицію підтримали 142 голосами «за», 28 «проти», ще чотири парламентарі «утрималися».

У резолюції зазначається, що інтеграція України до Євросоюзу, поки діє воєнний стан, «ризикує зробити ЄС прямою стороною конфлікту». Парламентарі закликають уряд Угорщини не підтримувати початок переговорів про вступ з Києвом та виступати проти членства українців в ЄС.
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10.03.2026 22:02 Відповісти
Поки що відповідь України нікчемна
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10.03.2026 22:24 Відповісти
Згоден. Потрібно як мінімум розривати умі дипломатичні відносини з країнами у яких проросійський уряд. Інакше це все нікчемний цирк.
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11.03.2026 05:07 Відповісти
Або перестати відмивати тирені гроші через державні банки, зокрема Ощадбанк.
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11.03.2026 08:06 Відповісти
Венгрия наш враг!
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10.03.2026 23:05 Відповісти
Орбан - враг.
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11.03.2026 08:03 Відповісти
У мене одне питання:
А як двері в бронеавтомобілі відкрили угорці?
Хто надав команду відкрити? І як ексгенерал "здав" свою позицію хенеральську?
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10.03.2026 23:06 Відповісти
Ти новини дивився? На них напав контртерористичний загін на БТРі.
Нє, ну зрозуміло: на дивані всі рембо. Я і сам такий
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10.03.2026 23:58 Відповісти
БТР не бачив...
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11.03.2026 00:05 Відповісти
Я теж не бачив, але Укроправда так написала https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/09/8024606/
Я так розумію йдеться про бронемашину у цьому відео https://www.instagram.com/reel/DVi7jb4AjwM/
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11.03.2026 00:17 Відповісти
Я вибачаюся, але таке відчуття, що "взяли" під час спроби випити кави...
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11.03.2026 00:23 Відповісти
От дали українській військовій мафії зеленского під зад - навіть жодних звернень до будь якого суду, навіть до печерського. Сильно і вчасно вгатили мад'яри. Ну, шо вова - твій дім тюрма - а ти не кради.
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11.03.2026 01:11 Відповісти
«

Анастасія була старшою з доньок Ярослава Мудрого, а її шлюб з угорським королем Андрашем I був дипломатичним союзом. У Києві Андраш рятувався від переслідувань вінценосного конкурента. Ярослав Мудрий допоміг Андрашу відвоювати угорський трон і після цього зробив його зятем. Коли у Андраша стався інсульт, Анастасія почала керувати країною. Але це не сподобалося братові Андраша, він захопив владу, і Анастасія змушена була втекти до Німеччини. Згодом один із її синів, Шоломон, став королем Угорщини.

Анастасія заснувала в Угорщині кілька православних монастирів, допомогла збудувати монастир на чернечій горі на Закарпатті. Померла вона, за різними джерелами, чи то у п'ятдесят, чи то у 70 років, а місце її поховання невідоме.»
Олександер Турчинов
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11.03.2026 04:45 Відповісти
тОрбан привʼязав воза попереду кобили, бо спочатку безпідставно вчинив беззаконня, а потім прийняв закон щоб якось прикрити дупу. Треба все це оскаржувати в міжнародних судах.
Все задля виборів і розіграшу карти «поганої» України. Йому не важливо яка буде влада в Україні, це боротьба за лохторат який в це вірить і втримання влади.
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11.03.2026 08:29 Відповісти
Якщо Ощадбанк допомогає виводити гроші Зеленського, то можно в заарештувати кошти Ощадбанку.
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11.03.2026 08:55 Відповісти
 
 