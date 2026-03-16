Міноборони запустило лінію переробки шин для потреб ЗСУ

Міністерство оборони України запустило лінію з переробки вторинної гумової сировини. Вона призначена для переробки відпрацьованих і списаних шин автомобілів, БТРів та іншої колісної техніки і вже дає перші результати.

Про це повідомили у Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Де розміщена лінія переробки

Лінія розміщена на території однієї з військових частин і повністю укомплектована обладнанням українського виробництва. Це забезпечує швидку технічну підтримку та можливість подальшого розвитку потужностей.

З виходом на проєктні показники лінія зможе переробляти 1 000 тонн відпрацьованої гуми на рік і випускати продукцію на 1,2 млн гривень щомісяця. З урахуванням економії на утилізації економічний ефект становитиме до 15 млн гривень на рік.

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Від початку пусконаладочних робіт в листопаді 2025 року вже отримано близько 20 тонн гумової крихти.

Де використовують перероблену сировину

Частина переробленої сировини використовуватиметься для виготовлення гумових плит. Насамперед для потреб ремонтних підрозділів Збройних Сил України з метою облаштування ангарів і пунктів технічного обслуговування та ремонту (ПТОРів) протиковзким, теплоізоляційним та захисним покриттям підлоги. Це дозволить суттєво скоротити витрати на закупівлю аналогічної продукції.

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Очікуваний ефект від проєкту:

економія через відмову від платної утилізації (від 200 до 400 тисяч гривень за 1 000 тонн);

власне виробництво гумових матів замість закупівлі;

можливість продажу надлишкової крихти на відкритих торгах (наприклад, для подальшого використання в дорожньому будівництві).

Станом на зараз на складах військових частин нараховується понад 13 000 тонн зношених шин. З огляду на це в Міноборони опрацьовується питання щодо збільшення потужності лінії до 2 000 тонн на рік та розширення номенклатури кінцевої продукції, що дозволить значно швидше переробляти накопичені обсяги.

Цей проєкт є частиною системної роботи Міністерства оборони з ефективного використання вторинних ресурсів, зменшення навантаження на довкілля, економії бюджетних коштів та підвищення екологічної, пожежної і вибухової безпеки на територіях військових частин. Замість того, щоб сплачувати за утилізацію шин, їх перетворюють на корисну продукцію для війська.

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