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Новини Хабарництво в СБУ
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У справі про хабарництво ВАКС обрав заступнику начальника СБУ в Києві та області 998 тис. грн. застави і звільнив його з-під варти

олег токарчук

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурорів і призначив заставу у 998 тисяч гривень заступнику начальника Головне управління СБУ у Києві та Київській області Олегу Токарчуку, підозрюваному у схемі хабарництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

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Клопотання розглянув слідчий суддя Євген Крук.

Хто такий підозрюваний

За даними Центру, підозрюваним є Олег Токарчук — заступник начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області. Саме він був одним із двох топпосадовців СБУ, які організували схему хабарництва.

Він нібито вимагав і отримував від бізнесу неправомірну вигоду за "закриття проблемних справ", зміну кваліфікації кримінальних проваджень та "не втручання" в діяльність підприємств".

Прокурори просили тримання під вартою із альтернативною заставою у розмірі 25 млн грн.

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У разі внесення застави на Токарчука будуть покладені такі обов’язки:

  • не відлучатись з Києва;
  • утримуватись від спілкування зі свідками та підозрюваними у справі;
  • здати закордонний паспорт;
  • носити електронний браслет.

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Адвокат Токарчука Станіслав Пелюк зазначив, що заступника начальника Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області було звільнено з-під варти в залі суду.

А ВАКС відмовив в задоволенні клопотання прокурора про тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 25 000 000.00 грн!

"Вжиття заходів правового захисту продовжуватиметься", - наголосив Пелюк .

токарчук

Що передувало?

Автор: 

СБУ (13990) ВАКС Антикорупційний суд (2227) запобіжний захід (679)
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Топ коментарі
+8
Шикарный бизнес. Накалядовать десятки миллионов, заплатить меньше миллиона и спокойно себе жить и ждать закрытия развалившегося дела.
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18.03.2026 19:48 Відповісти
+6
СБУ прям корумповане ФСБу якесь
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18.03.2026 19:49 Відповісти
+5
Ось такий він, вищий антиКонституційний суд-ВАКС і його суддівські рішення від портнова….
Вдати доброчесного суддю і втекти у відставку: як судді з сумнівною репутацією отримують стотисячні пенсії від держави
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.slidstvo.info/articles/vdaty-dobrochesnoho-suddiu-i-vtekty-u-vidstavku-iak-suddi-z-sumnivnoiu-reputatsiieiu-otrymuiut-stotysiachni-pensii-vid-derzhavy/&ved=2ahUKEwi414Do86mTAxXbR_EDHfmABiEQFnoECAQQAg&usg=AOvVaw1cNu9skxiH6d_ojPlZEooH
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18.03.2026 19:44 Відповісти

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