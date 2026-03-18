У справі про хабарництво ВАКС обрав заступнику начальника СБУ в Києві та області 998 тис. грн. застави і звільнив його з-під варти
Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурорів і призначив заставу у 998 тисяч гривень заступнику начальника Головне управління СБУ у Києві та Київській області Олегу Токарчуку, підозрюваному у схемі хабарництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.
Клопотання розглянув слідчий суддя Євген Крук.
Хто такий підозрюваний
За даними Центру, підозрюваним є Олег Токарчук — заступник начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області. Саме він був одним із двох топпосадовців СБУ, які організували схему хабарництва.
Він нібито вимагав і отримував від бізнесу неправомірну вигоду за "закриття проблемних справ", зміну кваліфікації кримінальних проваджень та "не втручання" в діяльність підприємств".
Прокурори просили тримання під вартою із альтернативною заставою у розмірі 25 млн грн.
У разі внесення застави на Токарчука будуть покладені такі обов’язки:
- не відлучатись з Києва;
- утримуватись від спілкування зі свідками та підозрюваними у справі;
- здати закордонний паспорт;
- носити електронний браслет.
Адвокат Токарчука Станіслав Пелюк зазначив, що заступника начальника Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області було звільнено з-під варти в залі суду.
А ВАКС відмовив в задоволенні клопотання прокурора про тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 25 000 000.00 грн!
"Вжиття заходів правового захисту продовжуватиметься", - наголосив Пелюк .
Що передувало?
- 16 березня Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь Служби безпеки України, які намагалися налагодити протиправну схему. Йдеться про високопосадовців міста Київ та Рівненської області.
- 17 березня двом високопосадовцям управлінь СБУ Києва та Рівненщини, викритим на $620 тис. хабаря, було оголошено про підозру.
- 18 березня ВАКС обрав посереднику Андрію Авдієвському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави 998 тисяч 400 гривень.
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