У справі про хабарництво ВАКС обрав заступнику начальника СБУ в Києві та області 998 тис. грн. застави і звільнив його з-під варти

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурорів і призначив заставу у 998 тисяч гривень заступнику начальника Головне управління СБУ у Києві та Київській області Олегу Токарчуку, підозрюваному у схемі хабарництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

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Клопотання розглянув слідчий суддя Євген Крук.

Хто такий підозрюваний

За даними Центру, підозрюваним є Олег Токарчук — заступник начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області. Саме він був одним із двох топпосадовців СБУ, які організували схему хабарництва.

Він нібито вимагав і отримував від бізнесу неправомірну вигоду за "закриття проблемних справ", зміну кваліфікації кримінальних проваджень та "не втручання" в діяльність підприємств".

Прокурори просили тримання під вартою із альтернативною заставою у розмірі 25 млн грн.

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У разі внесення застави на Токарчука будуть покладені такі обов’язки:

не відлучатись з Києва;

утримуватись від спілкування зі свідками та підозрюваними у справі;

здати закордонний паспорт;

носити електронний браслет.

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Адвокат Токарчука Станіслав Пелюк зазначив, що заступника начальника Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області було звільнено з-під варти в залі суду.

А ВАКС відмовив в задоволенні клопотання прокурора про тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 25 000 000.00 грн!

"Вжиття заходів правового захисту продовжуватиметься", - наголосив Пелюк .

Що передувало?