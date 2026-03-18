Новости Взяточничество в СБУ
По делу о взяточничестве ВАКС назначил заместителю начальника СБУ в Киеве и области залог в размере 998 тыс. грн и освободил его из-под стражи

Олег Токарчук

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и назначил залог в размере 998 тысяч гривен заместителю начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олегу Токарчуку, подозреваемому в схеме взяточничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Ходатайство рассмотрел следственный судья Евгений Крук.

Кто такой подозреваемый

По данным Центра, подозреваемым является Олег Токарчук — заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Именно он был одним из двух топ-чиновников СБУ, организовавших схему взяточничества.

Он якобы вымогал и получал от бизнеса неправомерную выгоду за "закрытие проблемных дел", изменение квалификации уголовных производств и "невмешательство" в деятельность предприятий.

Прокуроры просили содержание под стражей с альтернативным залогом в размере 25 млн грн.

Читайте также: Двум высокопоставленным сотрудникам управлений СБУ Киева и Ровенской области, уличенным в получении взятки в размере $620 тыс., объявлено о подозрении, — Кравченко

В случае внесения залога на Токарчука будут возложены следующие обязанности:

  • не покидать Киев;
  • воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми по делу;
  • сдать загранпаспорт;
  • носить электронный браслет.

Читайте также: Суд арестовал с возможностью залога в 998 тыс. грн посредника по делу о взятке с участием должностных лиц СБУ

Адвокат Токарчука Станислав Пелюк отметил, что заместитель начальника Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области был освобожден из-под стражи в зале суда.

А ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о содержании под стражей с определением залога в размере 25 000 000,00 грн!

"Принятие мер правовой защиты будет продолжаться", - подчеркнул Пелюк.

+7
Шикарный бизнес. Накалядовать десятки миллионов, заплатить меньше миллиона и спокойно себе жить и ждать закрытия развалившегося дела.
18.03.2026 19:48 Ответить
+5
СБУ прям корумповане ФСБу якесь
18.03.2026 19:49 Ответить
+3
Ось такий він, вищий антиКонституційний суд-ВАКС і його суддівські рішення від портнова….
Вдати доброчесного суддю і втекти у відставку: як судді з сумнівною репутацією отримують стотисячні пенсії від держави
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.slidstvo.info/articles/vdaty-dobrochesnoho-suddiu-i-vtekty-u-vidstavku-iak-suddi-z-sumnivnoiu-reputatsiieiu-otrymuiut-stotysiachni-pensii-vid-derzhavy/&ved=2ahUKEwi414Do86mTAxXbR_EDHfmABiEQFnoECAQQAg&usg=AOvVaw1cNu9skxiH6d_ojPlZEooH
18.03.2026 19:44 Ответить
А потім буде "угода зі слідством" і фсьо - корупція подолана !
18.03.2026 19:41 Ответить
а раз нема фактів покарань то виходить що нема і самої корупції......спортивна рибалка,попався-поділився-пливеш далі.......хтось пам,ятає за останній час винесені вироки за цими статтями???
18.03.2026 19:54 Ответить
100% дуже глибоко внєдренний в бурштинову мафію, настільки глибоко що непомітно сам став її частиною
18.03.2026 20:38 Ответить
Сильно підозрюваний просів в очах судді - з 25 млн до 1 млн
18.03.2026 19:49 Ответить
ти навіть нездогадуєшся наскільки можеш бути правим,і всі ми просто впадемо в онеміння коли вспливе хоча б частина правди,а вона обов,язково вспливе,все йде до фіналу.....погане те що ці мерзотники хочуть знищити і нас з вами
18.03.2026 19:59 Ответить
Це такса з бурштинових насосів за добу?
18.03.2026 20:36 Ответить
Посміялися щиро і пішов на службу. Бабло йде, не можна допускати рростою.
18.03.2026 21:12 Ответить
 
 