По делу о взяточничестве ВАКС назначил заместителю начальника СБУ в Киеве и области залог в размере 998 тыс. грн и освободил его из-под стражи
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и назначил залог в размере 998 тысяч гривен заместителю начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олегу Токарчуку, подозреваемому в схеме взяточничества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Центр противодействия коррупции.
Ходатайство рассмотрел следственный судья Евгений Крук.
Кто такой подозреваемый
По данным Центра, подозреваемым является Олег Токарчук — заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Именно он был одним из двух топ-чиновников СБУ, организовавших схему взяточничества.
Он якобы вымогал и получал от бизнеса неправомерную выгоду за "закрытие проблемных дел", изменение квалификации уголовных производств и "невмешательство" в деятельность предприятий.
Прокуроры просили содержание под стражей с альтернативным залогом в размере 25 млн грн.
В случае внесения залога на Токарчука будут возложены следующие обязанности:
- не покидать Киев;
- воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми по делу;
- сдать загранпаспорт;
- носить электронный браслет.
Адвокат Токарчука Станислав Пелюк отметил, что заместитель начальника Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области был освобожден из-под стражи в зале суда.
А ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о содержании под стражей с определением залога в размере 25 000 000,00 грн!
"Принятие мер правовой защиты будет продолжаться", - подчеркнул Пелюк.
Что предшествовало?
- 16 марта Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало посредника и двух заместителей начальников областных управлений Службы безопасности Украины, которые пытались наладить противоправную схему. Речь идет о высокопоставленных чиновниках города Киева и Ривненской области.
- 17 марта двум высокопоставленным чиновникам управлений СБУ Киева и Ривненской области, уличенным в получении взятки в размере 620 тыс. долларов, было объявлено о подозрении.
- 18 марта ВАКС избрал посреднику Андрею Авдиевскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 998 тысяч 400 гривен.
