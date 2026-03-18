По делу о взяточничестве ВАКС назначил заместителю начальника СБУ в Киеве и области залог в размере 998 тыс. грн и освободил его из-под стражи

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и назначил залог в размере 998 тысяч гривен заместителю начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олегу Токарчуку, подозреваемому в схеме взяточничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Ходатайство рассмотрел следственный судья Евгений Крук.

Кто такой подозреваемый

По данным Центра, подозреваемым является Олег Токарчук — заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Именно он был одним из двух топ-чиновников СБУ, организовавших схему взяточничества.

Он якобы вымогал и получал от бизнеса неправомерную выгоду за "закрытие проблемных дел", изменение квалификации уголовных производств и "невмешательство" в деятельность предприятий.

Прокуроры просили содержание под стражей с альтернативным залогом в размере 25 млн грн.

Читайте также: Двум высокопоставленным сотрудникам управлений СБУ Киева и Ровенской области, уличенным в получении взятки в размере $620 тыс., объявлено о подозрении, — Кравченко

В случае внесения залога на Токарчука будут возложены следующие обязанности:

не покидать Киев;

воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми по делу;

сдать загранпаспорт;

носить электронный браслет.

Читайте также: Суд арестовал с возможностью залога в 998 тыс. грн посредника по делу о взятке с участием должностных лиц СБУ

Адвокат Токарчука Станислав Пелюк отметил, что заместитель начальника Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области был освобожден из-под стражи в зале суда.

А ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о содержании под стражей с определением залога в размере 25 000 000,00 грн!

"Принятие мер правовой защиты будет продолжаться", - подчеркнул Пелюк.

Что предшествовало?