Ще чотири країни приєдналися до Коаліції укриттів для України, – МВС
До Коаліції укриттів цивільного захисту для України приєдналися ще чотири країни — Словаччина, Греція, Чехія та Австрія.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Відповідне рішення оголосили під час другого засідання Керівної ради Коаліції, яка є міжнародною ініціативою для посилення захисту цивільного населення в умовах постійних обстрілів.
У МВС зазначають, що Коаліція вже переходить від планування до практичної реалізації. Зокрема, проаналізовано понад сотню проєктів захисних споруд та погоджено будівництво семи укриттів у Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській та Херсонській областях.
Подробиці
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що потреба в укриттях залишається критичною, особливо для прифронтових регіонів.
За його словами, лише за три місяці зими російські війська випустили по території України понад 700 ракет, майже 19 тисяч ударних дронів і понад 14 тисяч керованих авіабомб.
Коаліція передбачає не лише будівництво нових укриттів, а й модернізацію вже існуючих та впровадження єдиних стандартів безпеки.
Також у межах ініціативи координується міжнародна фінансова допомога, обмін досвідом та впровадження сучасних технологій у сфері цивільного захисту.
Що передувало
Коаліцію укриттів було створено у травні 2025 року за участі України та Фінляндії. Вона є частиною довгострокової стратегії розвитку системи цивільного захисту до 2034 року.
Окрім цього, у 2026 році передбачено 6 млрд грн державного фінансування на облаштування укриттів у школах і дитячих садках.
Також на законодавчому рівні вже запроваджено обов’язкове будівництво захисних споруд під час зведення житлових будинків, закладів освіти, медицини та об’єктів критичної інфраструктури.
У МВС підкреслюють, що розширення Коаліції свідчить про зростання міжнародної підтримки та готовність партнерів інвестувати у безпеку українців.
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