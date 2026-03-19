Еще четыре страны присоединились к Коалиции укрытий для Украины, - МВД
К Коалиции укрытий гражданской защиты для Украины присоединились ещё четыре страны - Словакия, Греция, Чехия и Австрия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Соответствующее решение было объявлено во время второго заседания Руководящего совета Коалиции, являющейся международной инициативой по усилению защиты гражданского населения в условиях постоянных обстрелов.
В МВД отмечают, что Коалиция уже переходит от планирования к практической реализации. В частности, проанализированы более сотни проектов защитных сооружений и согласовано строительство семи укрытий в Сумской, Черниговской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Херсонской областях.
Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что потребность в укрытиях остается критической, особенно для прифронтовых регионов.
По его словам, всего за три месяца зимы российские войска выпустили по территории Украины более 700 ракет, почти 19 тысяч ударных дронов и более 14 тысяч управляемых авиабомб.
Коалиция предусматривает не только строительство новых укрытий, но и модернизацию уже существующих, а также внедрение единых стандартов безопасности.
Также в рамках инициативы координируется международная финансовая помощь, обмен опытом и внедрение современных технологий в сфере гражданской защиты.
Что предшествовало
Коалиция укрытий была создана в мае 2025 года при участии Украины и Финляндии. Она является частью долгосрочной стратегии развития системы гражданской защиты до 2034 года.
Кроме того, в 2026 году предусмотрено 6 млрд грн государственного финансирования на обустройство укрытий в школах и детских садах.
Также на законодательном уровне уже введено обязательное строительство защитных сооружений при возведении жилых домов, учебных заведений, медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры.
В МВД подчеркивают, что расширение Коалиции свидетельствует о росте международной поддержки и готовности партнеров инвестировать в безопасность украинцев.
