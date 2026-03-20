Колишнього політв’язня Кремля Балуха побили у приміщенні ТЦК Києва: поліція перевіряє інформацію

Фото: Володимир Ар’єв/ Facebook

Поліція Києва перевіряє факт побиття українського ветерана у приміщенні районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції 20 березня, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Чоловік повідомив, що тілесні ушкодження він дістав у приміщенні районного ТЦК та СП у Києві. Наразі він перебуває в лікарні.

Слідчо-оперативна група вже направлена до медзакладу для з’ясування обставин інциденту та прийняття заяви. Правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту.

В установі пообіцяли надати більш детальну інформацію щодо цього згодом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік напав у Києві на військовослужбовця заради його кросівок – побитий воїн помер. ФОТО

Побили Володимира Балуха

Водночас народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв повідомив у Facebook, що побили українського активіста та колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.

За словами нардепа, Балуха побили в приміщенні Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) у Києві. Ар'єв стверджує, що Балуха били по голові, а потім всю ніч тримали в наручниках.

"Забрали вчора після суду над Романом Червінським, бо його довічна інвалідність оформлена не так. Коли він попросив відібраний телефон, отримав побої. Зараз Балуха випустили. Він невдовзі сам розповість про те що сталось", - додав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побив чоловіка під час перевірки документів: судитимуть військового РТЦК на Львівщині, - ДБР. ФОТО