Бывшего политзаключенного Кремля Балуха избили в помещении ТЦК Киева: полиция проверяет информацию

Полиция Киева расследует случай избиения украинского ветерана в помещении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции 20 марта, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Мужчина сообщил, что телесные повреждения он получил в помещении районного ТЦК и СП в Киеве. Сейчас он находится в больнице.

Следственно-оперативная группа уже направлена в медучреждение для выяснения обстоятельств инцидента и принятия заявления. Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации инцидента.

В учреждении пообещали предоставить более подробную информацию по этому поводу позже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина напал в Киеве на военнослужащего из-за его кроссовок – избитый воин скончался. ФОТО

Избили Владимира Балуха

В то же время народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев сообщил в Facebook, что избили украинского активиста и бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

По словам нардепа, Балуха избили в помещении Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Киеве. Арьев утверждает, что Балуха били по голове, а затем всю ночь держали в наручниках.

"Забрали вчера после суда над Романом Червинским, потому что его пожизненная инвалидность оформлена не так. Когда он попросил отобранный телефон, получил побои. Сейчас Балуха выпустили. Он вскоре сам расскажет о том, что произошло", — добавил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избил мужчину во время проверки документов: будут судить военного РТЦК на Львовщине, - ГБР. ФОТО