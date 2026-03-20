Бывшего политзаключенного Кремля Балуха избили в помещении ТЦК Киева: полиция проверяет информацию

Ветеран Владимир Балух
Фото: Володимир Ар’єв/ Facebook

Полиция Киева расследует случай избиения украинского ветерана в помещении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции 20 марта, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Мужчина сообщил, что телесные повреждения он получил в помещении районного ТЦК и СП в Киеве. Сейчас он находится в больнице.

Следственно-оперативная группа уже направлена в медучреждение для выяснения обстоятельств инцидента и принятия заявления. Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации инцидента.

В учреждении пообещали предоставить более подробную информацию по этому поводу позже.

Избили Владимира Балуха

  • В то же время народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев сообщил в Facebook, что избили украинского активиста и бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

По словам нардепа, Балуха избили в помещении Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Киеве. Арьев утверждает, что Балуха били по голове, а затем всю ночь держали в наручниках.

"Забрали вчера после суда над Романом Червинским, потому что его пожизненная инвалидность оформлена не так. Когда он попросил отобранный телефон, получил побои. Сейчас Балуха выпустили. Он вскоре сам расскажет о том, что произошло", — добавил нардеп.

Владимир Балух - ветерана избили в ТЦК в Киеве
Фото: Владимир Арьев/ Facebook

Ну так свої ж , а не кацапи удмурти.
20.03.2026 16:15 Ответить
може це не нащі по вулицям ходять а якісь буряцькі ДРГ?
20.03.2026 16:38 Ответить
И плюс не избивали а оповещали..
20.03.2026 16:40 Ответить
Три революції гідності.
20.03.2026 16:16 Ответить
За що боролися.
Ніхто не уйдёт абажєньім без соціальної підтримки.
20.03.2026 16:39 Ответить
Революции не заканчивающиеся гильотинами это карнавалы.
20.03.2026 16:42 Ответить
Золоті слова!
20.03.2026 17:13 Ответить
А що там перевіряти? Бардак та беззаконня під вивіскою "ТЦК"- це аксіома.
20.03.2026 16:16 Ответить
ЦЕ ВСЕ ЗЕ РОБИТЬ СПЕЦІАЛЬНО.

Як ще спаклюжити репутацію народу що виходив на майдан проти свавілля влади?
І як ще повністю відбити бажання захищати чи робити щось для оборони?
20.03.2026 16:17 Ответить
ТЦК спецом все роблять, щоб їх ненавиділи, якесь ******* гестапо.
20.03.2026 16:18 Ответить
Стратегія єрмака щоб зганьбити військову форму перед виборами.
20.03.2026 17:14 Ответить
Нічого дивовижного в цьому немає. В 1937 році теж били багатьох тих, яким у 1917 році кланялися. Одне другому не заважає. За що боролись, на те й напоролись.
20.03.2026 16:20 Ответить
Не пізді.
20.03.2026 16:32 Ответить
О, я ж кажу, пробивається єство назовні)
20.03.2026 16:33 Ответить
Особливо це помітно при згадуванні 1917 року.
20.03.2026 16:42 Ответить
По кацапських матюках)
20.03.2026 16:44 Ответить
Це я на зрозумілій Вам мові. І "зайшло".
20.03.2026 16:49 Ответить
Балух взагалі-то ніколи не кланявся зеленим, тому таке собі порівняння...
20.03.2026 17:42 Ответить
НЕ НЕ НІХТО НЕ БИВ-СОЦІАЛЬНО ПІДТРИМАЛИ!
20.03.2026 16:21 Ответить
Не розумію.
Кому потрібно щоб просто якісь бандити в камуфляжі їздили на волонтерських авто, з лівими номерами, з відмороженими пиками, провокували людей своєю індульгенцією на злочин?
Пішли в хід ножі і зброя. Чи хтось думає що так і буде?
20.03.2026 16:27 Ответить
А де місцеві ЧЕРТІ ЗАХІСНИКИ БЕЗЗАКОННЯ? Поховались!
20.03.2026 16:28 Ответить
нишком під спідницю поліції, вони так завжди роблять
20.03.2026 16:29 Ответить
Ніде вони не поховалися, в них в головах вже чітка прошивка, яку не змінить ніщо, хоч би й людські жертвопринесення в стилі ацтеків)
20.03.2026 16:32 Ответить
А цей депутат Арєв тільки зараз побачив, що оце використовують як каральний орган? Коли раніше там карали, били і зневажали цивільних та ветеранів - він цього не хотів помічати, тепер сидить такий: "а нас за що? " Чому ці депутати вважають, що свавілля торкнеться тільки не їхніх близьких?
20.03.2026 16:28 Ответить
Він не депутат. Звичайна людина.
20.03.2026 16:36 Ответить
Арєв депутат. Балух звичайна людина.
20.03.2026 17:11 Ответить
+
20.03.2026 17:34 Ответить
Володя краснопопов, ти де, дуриндо?
20.03.2026 16:30 Ответить
Зараз тцк напише,що напав на оповіщувачів,а вони захищались,адже в тцк служать військові-інваліди,котрі кров проливали на фронті
20.03.2026 16:31 Ответить
Кілька днів тому в Одесі ветерану з інвалідністю зламали руку. Здогадайтеся, хто...
20.03.2026 16:33 Ответить
Та не избили а оповестили... это же две большие разницы.
20.03.2026 16:39 Ответить
Тим більше - оповіщателі там знають хто то такий - Балух?
Коровам хвости крутили, після того як школу прогуляли та прокурили за вуглом.
З інформації - порнуха та де купити яке авто. На "зароблені* гроші.
20.03.2026 16:53 Ответить
Це все російське іпсо - не побили, а уточнили дані про стан печінки і нирок
20.03.2026 16:40 Ответить
Це ******* Україна її вітрина любуйтесь!
20.03.2026 16:45 Ответить
Я в ****.
20.03.2026 16:54 Ответить
Особисто я зовсім не здивований. І, можу вас запевнити, це ще далеко не дно.
20.03.2026 17:12 Ответить
Людей вбивають і не дно а тут тільки побили. Там дна нема, там безодня!
20.03.2026 17:44 Ответить
Не може бути,це рос.іпсо-хто це отак намагався людей переконати,Притула здається?
20.03.2026 16:59 Ответить
чекісти сталіністи українофоби, проводять геноцид українців руками москаля
20.03.2026 17:01 Ответить
Це все від надлишку почуттів та подяки за опір путінському режиму. Б'ють - значить *******.
20.03.2026 17:02 Ответить
Це вже вдруге. Вперше його побили у Гідропарку.
20.03.2026 17:06 Ответить
У Гідропарку його побили в 2020. До чого тут тцк тоді? То якась гопота була... Тоді і зараз - то різні уроди!
20.03.2026 17:30 Ответить
Яка різниця? Це було в Києві. Людині треба було відстраждати за свою позицію в Криму та кацапських казематах, щоб приїхати до такої самої *******.
20.03.2026 17:40 Ответить
Тцк пішли в рознос, б'ють і цивільних і полонених і військових, цікаво яке відношення до тцк у простих солдат на фронті?
20.03.2026 17:11 Ответить
В твіттері наприклад, є купа відео де прості солдати виказують свою"любов" до цих істот.
20.03.2026 17:15 Ответить
Хочу почути оп-шних ботів з їхньої мантрою про 'ухилянтів'. ☝️
20.03.2026 17:21 Ответить
Кацапи в криму все одно будуть винищені, ванья
20.03.2026 17:30 Ответить
Диванний патріоте , повертайся з Швейцарії і " винищуй кацапів в Криму " .
20.03.2026 17:33 Ответить
"Донатор " повертайся додому і закрий свою пельку.

20.03.2026 17:37 Ответить
От справжє обличчя диванних патріотів - обматюкати людину кацапським матом ,так хто з нас після цього кацап.
20.03.2026 17:46 Ответить
Так і написали? 🤣🤣🤣🤣🤣
20.03.2026 17:47 Ответить
nick #614616 = Петрик Похмільський тексти один в один
20.03.2026 18:02 Ответить
А ви де ?
20.03.2026 17:48 Ответить
У людини аж ДВІ причини, щоб тцк його не чіпали - інвалідність і полон. Інвалід 2 групи ВИКЛЮЧАЄТЬСЯ З ОБЛІКУ!
20.03.2026 17:39 Ответить
А де це коменти форумських захисників тцкашного лайна, шось не бачу
20.03.2026 17:51 Ответить
Ну тоді виходить що всі тцк працюють на рашку, це можна сказати рашистський анклав в Україні підтриманий державою, ніхто не бере за них відповідальності, хто головний над всіма тцк?
20.03.2026 17:53 Ответить
https://x.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko



https://x.com/BorisenkoBoris

Після того як ТЦК зламали руку ветерану його побратими поспілкувалися з винуватцями Виявилося,що жоден з ТЦК НЕ служив у бойових підрозділах
Після бесіди предст\ТЦК забажали оплатити лікування покаліченого ними бійця За ЦЕЙ Кримін\Злочин ТЦК-мають СУДИТИ!
https://x.com/BorisenkoBoris/status/2034995829941944821
20.03.2026 17:54 Ответить
 
 