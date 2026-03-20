Бывшего политзаключенного Кремля Балуха избили в помещении ТЦК Киева: полиция проверяет информацию
Полиция Киева расследует случай избиения украинского ветерана в помещении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции 20 марта, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Мужчина сообщил, что телесные повреждения он получил в помещении районного ТЦК и СП в Киеве. Сейчас он находится в больнице.
Следственно-оперативная группа уже направлена в медучреждение для выяснения обстоятельств инцидента и принятия заявления. Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации инцидента.
В учреждении пообещали предоставить более подробную информацию по этому поводу позже.
Избили Владимира Балуха
- В то же время народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев сообщил в Facebook, что избили украинского активиста и бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
По словам нардепа, Балуха избили в помещении Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Киеве. Арьев утверждает, что Балуха били по голове, а затем всю ночь держали в наручниках.
"Забрали вчера после суда над Романом Червинским, потому что его пожизненная инвалидность оформлена не так. Когда он попросил отобранный телефон, получил побои. Сейчас Балуха выпустили. Он вскоре сам расскажет о том, что произошло", — добавил нардеп.
Ніхто не уйдёт
абажєньімбез соціальної підтримки.
Як ще спаклюжити репутацію народу що виходив на майдан проти свавілля влади?
І як ще повністю відбити бажання захищати чи робити щось для оборони?
Кому потрібно щоб просто якісь бандити в камуфляжі їздили на волонтерських авто, з лівими номерами, з відмороженими пиками, провокували людей своєю індульгенцією на злочин?
Пішли в хід ножі і зброя. Чи хтось думає що так і буде?
Коровам хвости крутили, після того як школу прогуляли та прокурили за вуглом.
З інформації - порнуха та де купити яке авто. На "зароблені* гроші.
Boris Borisenko
https://x.com/BorisenkoBoris
Після того як ТЦК зламали руку ветерану його побратими поспілкувалися з винуватцями Виявилося,що жоден з ТЦК НЕ служив у бойових підрозділах
Після бесіди предст\ТЦК забажали оплатити лікування покаліченого ними бійця За ЦЕЙ Кримін\Злочин ТЦК-мають СУДИТИ!
https://x.com/BorisenkoBoris/status/2034995829941944821