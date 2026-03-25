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Новини Бої на сході України
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191 бойове зіткнення на фронті: найбільше атак на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА

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Загалом упродовж минулої доби, 24 березня 2026 року, на фронті було зафіксовано 191 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли 

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 218 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9879 дронів–камікадзе та здійснив 4049 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 111 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Просяна, Орли, Покровське; Новоселівка, Воздвижівка, Світла Долина, Копані, Свобода, Єгорівка, Лісне, Оріхів, Широке у Запорізькій області.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну важливу ціль російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1220 осіб. Також ворог втратив шість танків, три бойові броньовані машини, 51 артилерійську систему, 2459 безпілотних літальних апаратів, 23 крилаті ракети та 196 одиниць автомобільної техніки.

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Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням РСЗВ. Завдав чотирьох авіаударів із застосуванням 10 КАБ. Протягом доби зафіксовано одну атаку противника.

Генштаб карти

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Охрімівки.

Генштаб карти

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в напрямку Петропавлівки, Новоосинового, Новоплатонівки та Курилівки.

Генштаб карти

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник атакував дев’ять разів та намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи оборонців в районах населених пунктів Твердохлібове, Середнє та в напрямках населених пунктів Лиман, Дробишеве.

Генштаб карти

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка, Пазено.

Генштаб карти

На Краматорському напрямку противник чотири рази намагався покращити своє становище, штурмуючи в районі Міньківки та в напрямку Малинівки, Виролюбівки.

Генштаб карти

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 39 атак в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультине, Степанівки, Софіївки, Русиного Яру та Новопавлівки.

Генштаб карти

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Покровськ, Родинське, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та в бік населених пунктів Нове Шахове, Новопідгородне, Новопавлівка, Білицьке, Шевченко", - додали у Генштабі.

Генштаб карти

Також читайте: 145 боєзіткнень за добу: запеклі бої на Сході та Півдні, - Генштаб. КАРТА

Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує що на Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Тернове, Красногірське, Злагода та в напрямку Привілля.

Генштаб карти

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка.

Генштаб карти

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Генштаб карти

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

Генштаб карти

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

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Генштаб ЗС (8575) бойові дії (6045) війна в Україні (8638)
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