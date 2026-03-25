191 боевое столкновение на фронте: больше всего атак на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 24 марта 2026 года, на фронте было зафиксировано 191 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 30 ракет, совершил 69 авиационных ударов, сбросив 218 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9879 дронов-камикадзе и осуществил 4049 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 111 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов в Днепропетровской области: Ивановка, Просяна, Орлы, Покровское; Новоселовка, Воздвижовка, Светлая Долина, Копани, Свобода, Егоровка, Лесное, Орехово, Широкое в Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну важную цель российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1220 человек. Также враг потерял шесть танков, три боевые бронированные машины, 51 артиллерийскую систему, 2459 беспилотных летательных аппаратов, 23 крылатые ракеты и 196 единиц автомобильной техники.

Читайте также: Наступление РФ остановлено на нескольких направлениях, на отдельных участках Силы обороны перехватили инициативу. За 4 дня враг потерял более 6 тыс. человек, - Сырский

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением РСЗО. Нанес четыре авиаудара с применением 10 КАБ. В течение суток зафиксирована одна атака противника.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в направлении Охримовки.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в направлении Петропавловки, Новоосинового, Новоплатоновки и Куриловки.

Читайте также: Войска РФ начали весенне-летнее наступление на 100 км фронта. СБС ликвидировали более 900 оккупантов за полтора суток, - Мадяр

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник атаковал девять раз и пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя защитников в районах населенных пунктов Твердохлебово, Среднее и в направлениях населенных пунктов Лиман, Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Закитное, Платоновка, Пазено.

На Краматорском направлении противник четыре раза пытался улучшить свое положение, штурмуя в районе Миньковки и в направлении Малиновки, Выролюбовки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 39 атак в сторону Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Иванополья, Александро-Шультыно, Степановки, Софиевки, Русина Яра и Новопавловки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Покровск, Родинское, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Филии и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Новоподгородное, Новопавловка, Белицкое, Шевченко", - добавили в Генштабе.

Читайте также: 145 боевых столкновений за сутки: ожесточенные бои на Востоке и Юге, - Генштаб. КАРТА

Обстановка на Юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Терновое, Красногорское, Злагода и в направлении Приволья.

На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Староукраинка, Зализнычное, Гуляйпольское, Варваровка, Мирное, Еленокстантиновка.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.