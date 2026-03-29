На фронті відбулося 123 боєзіткнення: найбільше – на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби неділі, 29 березня, на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5944 дрони-камікадзе та здійснив 2717 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 92 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Вільча.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили десять ворожих штурмів у районах населених пунктів Новоосинове, Петропавлівка, Нова Кругляківка, Богуславка, Новоплатонівка та Борівська Андріївка.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку противник тричі намагався просунутися вперед у напрямку населених пунктів Чернещина та Новосергіївка. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили п’ять штурмів окупантів у районах Рай–Олександрівки, Платонівки, Закітного та Калеників.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі спроби просунутися вперед у районах населених пунктів Федорівка Друга та Миколаївка.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 22 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Степанівки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки. Два боєзіткнення тривають донині.

На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Удачне, Торецьке, Новоолександрівка, Покровськ, Новомиколаївка, Біляківка, Молодецьке, Дачне, Філія та Новопавлівка, а також у напрямку населеного пункту Ганнівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 112 окупантів та 69 – поранено; знищено танк, чотири одиниці автомобільної та 108 одиниць спеціальної техніки ворога, пошкоджено три укриття піхоти, артилерійську систему та одиницю автомобільної техніки. Знищено або подавлено 688 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти дев’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Злагода, Тернове, Вишневе, Рибне та Красногірське. Одне боєзіткнення триває. Крім того, населені пункти Лісне та Покровське зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак окупантів у районах Добропілля, Залізничного, Варварівки, Оленокостянтинівки, Гуляйполя та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського, Широкого та Долинки. Наразі триває одне боєзіткнення.

у районах Добропілля, Залізничного, Варварівки, Оленокостянтинівки, Гуляйполя та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського, Широкого та Долинки. Наразі триває одне боєзіткнення. На Оріхівському напрямку ворог атакував у районі населеного пункту Приморське. Район Зарічного зазнав авіаційного удару.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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