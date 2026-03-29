На фронте 123 боестолкновения: больше всего на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 29 марта, на фронте произошло 123 боевых столкновения. Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес 50 авиационных ударов – сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5944 дрона-камикадзе и осуществил 2717 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 92 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Вильча.

На Купянском направлении наши защитники успешно отразили десять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Новоосиново, Петропавловка, Новая Кругляковка, Богуславка, Новоплатоновка и Боровская Андреевка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении противник трижды пытался продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Чернещина и Новосергиевка. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении украинские воины отразили пять штурмов оккупантов в районах Рай-Александровки, Платоновки, Закитного и Калеников.

На Краматорском направлении наши защитники отразили две вражеские попытки продвинуться вперед в районах населенных пунктов Федоровка Вторая и Николаевка.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 22 раза штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Плещеевки, Клебан-Бика, Степановки, Русина Яра, Новопавловки и Софиевки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Удачное, Торецкое, Новоалександровка, Покровск, Новониколаевка, Беляковка, Молодецкое, Дачное, Филия и Новопавловка, а также в направлении населенного пункта Ганновка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 112 оккупантов и 69 – ранено; уничтожен танк, четыре единицы автомобильной и 108 единиц специальной техники врага, повреждены три укрытия пехоты, артиллерийская система и единица автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 688 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении оккупанты девять раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Александроград, Сичневое, Злагода, Терновое, Вишневое, Рыбное и Красногорское. Одно боестолкновение продолжается. Кроме того, населенные пункты Лесное и Покровское подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло десять атак оккупантов в районах Доброполья, Зализничного, Варваровки, Еленоконстантиновки, Гуляйполя и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженского, Широкого и Долинки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении враг атаковал в районе населенного пункта Приморское. Район Заречного подвергся авиационному удару.

На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

