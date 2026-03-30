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Новини Український правопис
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Український правопис як стандарт державної мови набрав чинності

Український правопис

Український правопис як стандарт державної мови набрав чинності. Тепер його текст опублікували на офіційному сайті Національної комісії зі стандартів державної мови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Національна комісія.

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"28 березня 2026 року, після ухвалення постанови Кабінету Міністрів України № 398 від 27 березня 2026 року "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 437 "Питання українського правопису"", набрав чинності стандарт державної мови "Український правопис", затверджений рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 1 березня 2026 року № 47. Текст цього стандарту державної мови опублікований на офіційному вебсайті Комісії", - ідеться в повідомленні.

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Як наголошується, рішення Національної комісії зі стандартів державної мови є обов’язковими для виконання на всій території України, тому

...дія стандарту державної мови "Український правопис" поширюється на всі сфери суспільного життя, визначені в законодавстві, зокрема в Законі України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Жодних змін в усталених правилах Українського правопису для користувачів не відбулося. До тексту внесено редакційно-технічні виправлення.

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Комісія планує подальшу роботу з Українським правописом із метою його вдосконалення та вирішення проблемних питань у ньому.

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українська мова (844)
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Топ коментарі
+6
багато українців говорити не хочуть своєю мовою,
не те, що писати. Візьміть, для прикладу, блогерів
називають себе українськими, а патякають росмовою
А вони ж ніби перші провідники нашої мови в Інтернеті
За це б краще взялись..
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30.03.2026 16:10 Відповісти
+6
Не знаю, чи оце 100% "охоплення" так званими фемінітивами (хімикиня, аналітикиня, капітанка, президентка... ) відноситься до правопису, але це повний ідіотизм, більше того, як на мене навпаки, якась дискримінація за статевою ознакою. Також заміна звуку [h] в вимові і написанні англійських слів, прізвищ на український звук і літеру "г", тоді як існує і нікуди не дівся звук і літера "х" - теж абсолютно некоректно. Оці всі нововведення, які до речі відбувалися якось тишком-нишком, на мій погляд не що інше, як так звані "впровадження" в нікчемних дисертаціях філологів, наближених до владних структур.
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30.03.2026 16:54 Відповісти
+5
Шо ? великий палець ?

ви читали того так званого закона ?
де замість українського слова "літера" вживається кацапська "буква":

4.2.1. Буквені позначення деяких голосних звуків………………………18
§ 1. Букви на позначення наголошених і ненаголошених Е, И…..18
§ 2. Букви І, И на початку слова……………………………………18
§ 3. Буква Ї…………………………………………………………..18
§ 4. Букви Я, Ю, Є…………………………………………………..19

це ж ґвалт та глум !

.
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30.03.2026 16:58 Відповісти

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