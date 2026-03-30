Український правопис як стандарт державної мови набрав чинності. Тепер його текст опублікували на офіційному сайті Національної комісії зі стандартів державної мови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Національна комісія.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"28 березня 2026 року, після ухвалення постанови Кабінету Міністрів України № 398 від 27 березня 2026 року "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 437 "Питання українського правопису"", набрав чинності стандарт державної мови "Український правопис", затверджений рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 1 березня 2026 року № 47. Текст цього стандарту державної мови опублікований на офіційному вебсайті Комісії", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови в утвердженні держави

Як наголошується, рішення Національної комісії зі стандартів державної мови є обов’язковими для виконання на всій території України, тому

...дія стандарту державної мови "Український правопис" поширюється на всі сфери суспільного життя, визначені в законодавстві, зокрема в Законі України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Жодних змін в усталених правилах Українського правопису для користувачів не відбулося. До тексту внесено редакційно-технічні виправлення.

Також читайте: 87% українців підтримує лагідну українізацію, - опитування КМІС

Комісія планує подальшу роботу з Українським правописом із метою його вдосконалення та вирішення проблемних питань у ньому.