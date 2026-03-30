932

Украинская орфография как стандарт государственного языка вступила в силу

Украинское правописание

Украинское правописание в качестве стандарта государственного языка вступило в силу. Теперь его текст опубликован на официальном сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Национальная комиссия.

"28 марта 2026 года, после принятия постановления Кабинета Министров Украины № 398 от 27 марта 2026 года "О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 22 мая 2019 года № 437 "Вопросы украинского правописания"", вступил в силу стандарт государственного языка "Украинское правописание", утвержденный решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка от 1 марта 2026 года № 47. Текст этого стандарта государственного языка опубликован на официальном сайте Комиссии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, решения Национальной комиссии по стандартам государственного языка являются обязательными для исполнения на всей территории Украины, поэтому

...действие стандарта государственного языка "Украинская орфография" распространяется на все сферы общественной жизни, определенные в законодательстве, в частности в Законе Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

никаких изменений в устоявшихся правилах украинского правописания для пользователей не произошло. В текст внесены редакционно-технические исправления.

Комиссия планирует дальнейшую работу с "Украинским правописанием" с целью его совершенствования и решения проблемных вопросов в нем.

Український правопис однаковий зі словацьким правописом . А Словаччина ( тобто Нітрянське князівство ) були засновниками словʼянської писемності ( Кирил та Мефодій там її писали) .
тількі у Словаччині , коли порівнюєш мови, відчуваєшь порідненість з первинним словянством без кацапських метастаз
Ну, от і добре!! Життя, як мова, не стоїть закам'яніло, жива структура сьогодення!!
«І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь (Т. Шевченко). I. Послання "І мертвим, і живим..." - духовний заповіт українцям!!
багато українців говорити не хочуть своєю мовою,
не те, що писати. Візьміть, для прикладу, блогерів
називають себе українськими, а патякають росмовою
А вони ж ніби перші провідники нашої мови в Інтернеті
За це б краще взялись..
Мова одна з основних ознак ідентифікації, визначення етносу, народу. Тому це не українці, а нащадки рашистів імперіалістів, шовіністів та червоно-дупих ріпоїдо-совків комуно-нацистів окупантів України !!!
Дурня а не правопис.
Вузькощелепна свиноматка?
ты дебил, говнюк
