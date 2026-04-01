Гілі: Британія не вступатиме у війну на Близькому Сході

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон не братиме участі у війні на Близькому Сході.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Guardian.

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Заява пролунала у відповідь на критику з боку президента США Дональда Трампа, який дорікнув Лондону за недостатню участь у діях проти Ірану.

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Реакція Британії на заяви Трампа

Трамп висловив невдоволення позицією Великої Британії, зокрема на тлі проблем із постачанням нафти через блокування Ормузької протоки. Американський лідер закликав Лондон активніше долучатися до дій у регіоні та навіть запропонував "забрати свою нафту".

У відповідь Джон Гілі наголосив, що Британія не змінюватиме курс під тиском та діятиме відповідно до власних інтересів.

"Ми не будемо втягнуті в ширшу війну. Протягом усього цього конфлікту ми послідовно приймали рішення в інтересах Британії", — заявив міністр.

Він підкреслив, що головним пріоритетом залишається безпека громадян країни та підтримка союзників у регіоні.

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Дії Лондона на Близькому Сході

Гілі повідомив, що під час поїздки до країн Перської затоки обговорював варіанти розблокування Ормузької протоки. Йдеться про забезпечення стабільного постачання енергоресурсів та зниження напруги у регіоні.

Зокрема, міністр відвідав Саудівську Аравію, Катар та Бахрейн. Під час візитів він заявив про намір посилити оборонну підтримку партнерів.

Лондон планує направити додаткові системи протиповітряної оборони та військових для захисту союзників від можливих атак з боку Ірану.

Нагадаємо,генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявляв, що країни альянсу мають представити плани досягнення рівня витрат у 5% ВВП на найближчому саміті.

Трамп також неодноразово критикував союзників за недостатню участь у спільних військових ініціативах і заявляв, що без США альянс був би "паперовим тигром".

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