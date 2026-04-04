Уражено залізничні ешелони з пальним на Луганщині. Пошкоджено ворожі дороговартісні БпЛА "Иноходец" у Криму, - Генштаб

Вчора та у ніч на 4 квітня Сили оборони України уразили залізничні ешелони з пальним у районах Щотового та Станиці Луганської на тимчасово окупованій українській Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Ураження зазначених об’єктів ускладнює забезпечення пально-мастильними матеріалами окупаційної армії російського агресора.

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Знищено БпЛА "Иноходец"

Крім того, встановлено, що внаслідок нещодавнього ураження місця зберігання БпЛА на території аеродрому "Кіровське" (ТОТ АР Крим) знищено 1 БпЛА "Иноходец" та пошкоджено ще 3 одиниці цих дороговартісних безпілотників.

БпЛА "Иноходец" (експортна назва -"Орион") - російський оперативно-тактичний ударно-розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс середньої дальності призначений для ведення розвідки та ударів по наземних цілях.

"Безпілотник здатний діяти на відстані до 250 км, перебувати в повітрі до 24 годин, виконувати польоти на висоті до 7,5 км та нести бойове навантаження до 200 кг авіаційних боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Зазначені БпЛА застосовуються противником зокрема для розвідки, патрулювання та протидії морським дронам.

Орієнтовна вартість одного комплексу становить кілька мільйонів доларів США.

"Сили оборони України продовжують уражати важливі об’єкти противника з метою зниження його бойового потенціалу", - наголошують у Генштабі.

Що передувало?

Раніше зазначалося, що ЗСУ уразили РЛС С-400 та низку російських об’єктів у Криму, на ТОТ та у РФ.

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