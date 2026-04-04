Уражено залізничні ешелони з пальним на Луганщині. Пошкоджено ворожі дороговартісні БпЛА "Иноходец" у Криму, - Генштаб
Вчора та у ніч на 4 квітня Сили оборони України уразили залізничні ешелони з пальним у районах Щотового та Станиці Луганської на тимчасово окупованій українській Луганщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Ураження зазначених об’єктів ускладнює забезпечення пально-мастильними матеріалами окупаційної армії російського агресора.
Знищено БпЛА "Иноходец"
Крім того, встановлено, що внаслідок нещодавнього ураження місця зберігання БпЛА на території аеродрому "Кіровське" (ТОТ АР Крим) знищено 1 БпЛА "Иноходец" та пошкоджено ще 3 одиниці цих дороговартісних безпілотників.
БпЛА "Иноходец" (експортна назва -"Орион") - російський оперативно-тактичний ударно-розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс середньої дальності призначений для ведення розвідки та ударів по наземних цілях.
"Безпілотник здатний діяти на відстані до 250 км, перебувати в повітрі до 24 годин, виконувати польоти на висоті до 7,5 км та нести бойове навантаження до 200 кг авіаційних боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Зазначені БпЛА застосовуються противником зокрема для розвідки, патрулювання та протидії морським дронам.
Орієнтовна вартість одного комплексу становить кілька мільйонів доларів США.
"Сили оборони України продовжують уражати важливі об’єкти противника з метою зниження його бойового потенціалу", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
Раніше зазначалося, що ЗСУ уразили РЛС С-400 та низку російських об’єктів у Криму, на ТОТ та у РФ.
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