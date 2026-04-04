Поражены железнодорожные эшелоны с топливом в Луганской области. Повреждены дорогостоящие вражеские БПЛА "Иноходец" в Крыму, - Генштаб
Вчера и в ночь на 4 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по железнодорожным эшелонам с топливом в районах Щетово и Станицы Луганской на временно оккупированной украинской Луганщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Поражение указанных объектов затрудняет обеспечение горюче-смазочными материалами оккупационной армии российского агрессора.
Уничтожен БПЛА "Иноходец"
Кроме того, установлено, что в результате недавнего поражения места хранения БПЛА на территории аэродрома "Кировское" (ВОТ АР Крым) уничтожен 1 БПЛА "Иноходец" и повреждены еще 3 единицы этих дорогостоящих беспилотников.
БПЛА "Иноходец" (экспортное название - "Орион") - российский оперативно-тактический ударно-разведывательный беспилотный авиационный комплекс средней дальности, предназначенный для ведения разведки и нанесения ударов по наземным целям.
"Беспилотник способен действовать на расстоянии до 250 км, находиться в воздухе до 24 часов, выполнять полеты на высоте до 7,5 км и нести боевую нагрузку до 200 кг авиационных боеприпасов", - говорится в сообщении.
Указанные БПЛА применяются противником, в частности, для разведки, патрулирования и противодействия морским дронам.
Ориентировочная стоимость одного комплекса составляет несколько миллионов долларов США.
"Силы обороны Украины продолжают поражать важные объекты противника с целью снижения его боевого потенциала", - отмечают в Генштабе.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что ВСУ поразили РЛС С-400 и ряд российских объектов в Крыму, на ВОТ и в РФ.
То він ще і ходить? Ось кляті підерашисти. Понапридумують "аналогов нет".