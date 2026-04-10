Стармер заявив про вплив Путіна і Трампа на ціни енергоносіїв у Британії
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що дії Росії та США впливають на коливання цін на енергоносії у країні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
Вплив глобальної політики на ціни
Стармер зазначив, що йому "набридло" спостерігати, як рахунки британських домогосподарств і бізнесу змінюються залежно від рішень світових лідерів.
За його словами, вартість енергоносіїв у Британії безпосередньо залежить від дій Володимира Путіна та Дональда Трампа, зокрема у контексті геополітичної ситуації.
Ситуація на Близькому Сході
Прем’єр також звернув увагу на напруженість у регіоні Близького Сходу, яка впливає на глобальні енергетичні ринки.
Він наголосив на необхідності відновлення стабільності та безпечного судноплавства через Ормузьку протоку, що є ключовим маршрутом для постачання енергоносіїв.
Плани щодо стабілізації
За словами Стармера, Велика Британія разом із союзниками працює над практичними кроками для відновлення морської логістики після досягнення режиму припинення вогню.
Водночас він розкритикував удари у регіоні, підкресливши, що вони мають припинитися, попри невизначеність щодо можливих домовленостей.
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