Стармер заявив про вплив Путіна і Трампа на ціни енергоносіїв у Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що дії Росії та США впливають на коливання цін на енергоносії у країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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Вплив глобальної політики на ціни

Стармер зазначив, що йому "набридло" спостерігати, як рахунки британських домогосподарств і бізнесу змінюються залежно від рішень світових лідерів.

За його словами, вартість енергоносіїв у Британії безпосередньо залежить від дій Володимира Путіна та Дональда Трампа, зокрема у контексті геополітичної ситуації.

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Ситуація на Близькому Сході

Прем’єр також звернув увагу на напруженість у регіоні Близького Сходу, яка впливає на глобальні енергетичні ринки.

Він наголосив на необхідності відновлення стабільності та безпечного судноплавства через Ормузьку протоку, що є ключовим маршрутом для постачання енергоносіїв.

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Плани щодо стабілізації

За словами Стармера, Велика Британія разом із союзниками працює над практичними кроками для відновлення морської логістики після досягнення режиму припинення вогню.

Водночас він розкритикував удари у регіоні, підкресливши, що вони мають припинитися, попри невизначеність щодо можливих домовленостей.

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