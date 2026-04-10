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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Стармер заявив про вплив Путіна і Трампа на ціни енергоносіїв у Британії

Стармеру набрид вплив Путіна та Трампа на вартість енергоносіїв у Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що дії Росії та США впливають на коливання цін на енергоносії у країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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Вплив глобальної політики на ціни

Стармер зазначив, що йому "набридло" спостерігати, як рахунки британських домогосподарств і бізнесу змінюються залежно від рішень світових лідерів.

За його словами, вартість енергоносіїв у Британії безпосередньо залежить від дій Володимира Путіна та Дональда Трампа, зокрема у контексті геополітичної ситуації.

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Ситуація на Близькому Сході

Прем’єр також звернув увагу на напруженість у регіоні Близького Сходу, яка впливає на глобальні енергетичні ринки.

Він наголосив на необхідності відновлення стабільності та безпечного судноплавства через Ормузьку протоку, що є ключовим маршрутом для постачання енергоносіїв.

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Плани щодо стабілізації

За словами Стармера, Велика Британія разом із союзниками працює над практичними кроками для відновлення морської логістики після досягнення режиму припинення вогню.

Водночас він розкритикував удари у регіоні, підкресливши, що вони мають припинитися, попри невизначеність щодо можливих домовленостей.

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Автор: 

путін володимир (25589) Близький Схід (366) Трамп Дональд (9080) Стармер Кір (393)
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Топ коментарі
+5
Стопудово від двох підарасів.
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10.04.2026 16:29 Відповісти
+3
Якби Стармер та інші європейські політики були розумні люди то вже давно допомогли би Трампу відкрити протоку та знищити диктаторський терористичний режим в Ірані. Лише протестуючих проти диктатури вбито в Ірані більше 15000 людей.
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10.04.2026 16:49 Відповісти
+2
ціни на енергоносії в Британії високі останніх років 10 після того як Лейбористи прийняли курс на дорогу зелену енергетику, позакривали ядерні станції, знищили викачку нафти з північного моря і зараз напередодні місцевих виборів на яких вони пролітають як фанера, намагаються використати ситуацією щоб перекласти власні прорахунки на когось.
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10.04.2026 17:21 Відповісти

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