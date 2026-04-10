Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что действия России и США влияют на колебания цен на энергоносители в стране.

Влияние глобальной политики на цены

Стармер отметил, что ему "надоело" наблюдать, как счета британских домохозяйств и бизнеса меняются в зависимости от решений мировых лидеров.

По его словам, стоимость энергоносителей в Британии напрямую зависит от действий Владимира Путина и Дональда Трампа, в частности в контексте геополитической ситуации.

Ситуация на Ближнем Востоке

Премьер также обратил внимание на напряженность в регионе Ближнего Востока, которая влияет на глобальные энергетические рынки.

Он подчеркнул необходимость восстановления стабильности и безопасного судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для поставок энергоносителей.

Планы по стабилизации

По словам Стармера, Великобритания вместе с союзниками работает над практическими шагами по восстановлению морской логистики после достижения режима прекращения огня.

В то же время он раскритиковал удары в регионе, подчеркнув, что они должны прекратиться, несмотря на неопределенность относительно возможных договоренностей.

