Стармеру надоело влияние Путина и Трампа на стоимость энергоносителей в Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что действия России и США влияют на колебания цен на энергоносители в стране.

Влияние глобальной политики на цены

Стармер отметил, что ему "надоело" наблюдать, как счета британских домохозяйств и бизнеса меняются в зависимости от решений мировых лидеров.

По его словам, стоимость энергоносителей в Британии напрямую зависит от действий Владимира Путина и Дональда Трампа, в частности в контексте геополитической ситуации.

Ситуация на Ближнем Востоке

Премьер также обратил внимание на напряженность в регионе Ближнего Востока, которая влияет на глобальные энергетические рынки.

Он подчеркнул необходимость восстановления стабильности и безопасного судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для поставок энергоносителей.

Планы по стабилизации

По словам Стармера, Великобритания вместе с союзниками работает над практическими шагами по восстановлению морской логистики после достижения режима прекращения огня.

В то же время он раскритиковал удары в регионе, подчеркнув, что они должны прекратиться, несмотря на неопределенность относительно возможных договоренностей.

путін Владімір, Ближній Схід, Трамп Дональд, Стармер Кір
Колотять світом путлєр і Трамп - Стармер
10.04.2026 16:28 Ответить
Стармер - мало ємігрантів та мечетей. Завозь більше! Тоді і Ятоли ще будуть вам казати що робити!
10.04.2026 17:38 Ответить
Стопудово від двох підарасів.
10.04.2026 16:29 Ответить
Іран і США по останній домовленності будуть контролювати прохід через Ормуз. Комусь дозвіл по протекції комусь за гроші. Не впевен що цей долар з барелю йде виключно в іранську казну. Там ще кишеня Трампа має десь бути поблизу, виходячи з усіх його дій. Хіба не логічніше фізично перекрити ВСІМ вихід з протоки, а Ірану насамперед, виключивши його абсолютно з світової торгівлі. Бо зараз або китайсько-російські друзі можуть працювати, або деякі інші за величезне бабло. Це цілесправована операція по підняттю цін на ринку. Більше нічого. Я бажав би щоб іранський режим здох, але дії рудого покидька наразі спрямовані тільки на збагачення себе та ірано-російських друзів чи то кураторів.
10.04.2026 16:47 Ответить
Якби Стармер та інші європейські політики були розумні люди то вже давно допомогли би Трампу відкрити протоку та знищити диктаторський терористичний режим в Ірані. Лише протестуючих проти диктатури вбито в Ірані більше 15000 людей.
10.04.2026 16:49 Ответить
Але ж не так давно Британія експортувала нафту. BRENT-сорт нафти з британо-норвезьких родовищ Північного моря.
10.04.2026 16:49 Ответить
ціни на енергоносії в Британії високі останніх років 10 після того як Лейбористи прийняли курс на дорогу зелену енергетику, позакривали ядерні станції, знищили викачку нафти з північного моря і зараз напередодні місцевих виборів на яких вони пролітають як фанера, намагаються використати ситуацією щоб перекласти власні прорахунки на когось.
10.04.2026 17:21 Ответить
яйцеголового мародера якого прихистили потрясіть яйця по 17 хватить на пів року на всю Англію а там ще шобли і риг с намародереним с України тисячі
10.04.2026 17:49 Ответить
 
 