Стармер заявил о влиянии Путина и Трампа на цены на энергоносители в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что действия России и США влияют на колебания цен на энергоносители в стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
Влияние глобальной политики на цены
Стармер отметил, что ему "надоело" наблюдать, как счета британских домохозяйств и бизнеса меняются в зависимости от решений мировых лидеров.
По его словам, стоимость энергоносителей в Британии напрямую зависит от действий Владимира Путина и Дональда Трампа, в частности в контексте геополитической ситуации.
Ситуация на Ближнем Востоке
Премьер также обратил внимание на напряженность в регионе Ближнего Востока, которая влияет на глобальные энергетические рынки.
Он подчеркнул необходимость восстановления стабильности и безопасного судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для поставок энергоносителей.
Планы по стабилизации
По словам Стармера, Великобритания вместе с союзниками работает над практическими шагами по восстановлению морской логистики после достижения режима прекращения огня.
В то же время он раскритиковал удары в регионе, подчеркнув, что они должны прекратиться, несмотря на неопределенность относительно возможных договоренностей.
