Найактивніше ворог діє на Покровському та Костянтинівському напрямках. Загалом на фронті - 61 боєзіткнення, - Генштаб

Від початку доби агресор 61 раз атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 10 квітня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Суходіл, Атинське та Рижівка.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося десять бойових зіткнень, чотири з яких тривають дотепер; крім цього, ворог здійснив 84 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, 32 із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб.

Ситуація на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Колодязне, Стариця та Приліпка.

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На Куп’янському напрямку противник двічі намагався поліпшити своє становище в районі населеного пункту Новоплатонівка.

Бої на сході

На Лиманському напрямку з початку доби відбулося чотири ворожі штурми поблизу населених пунктів Надія, Зарічне та Ольгівка, одне боєзіткнення триває дотепер.

За даними Генштабу, на Слов’янському та Краматорському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дванадцять атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іванопілля та Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти дванадцять разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Удачне, Гришине, Філія та Новосергіївка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

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На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Калинівське та Вербове. Авіаційного удару зазнали околиці населеного пункту Коломійці.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 11 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Варварівка, Гуляйпільське, Староукраїнка, Чарівне та Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівської, Верхньої Терси, Чарівного та Різдвянки.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Оріхів.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні наступальні дії в бік Антонівського мосту.

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На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.