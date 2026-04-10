Наиболее активно враг действует на Покровском и Константиновском направлениях. Всего на фронте - 61 боестолкновение, - Генштаб

С начала суток агрессор 61 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 10 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренок, Бачевск, Суходол, Атинское и Рыжевка.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло десять боевых столкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор; кроме того, враг осуществил 84 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 32 из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес два авиационных удара, применив шесть управляемых бомб.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Колодезное, Старица и Прилипка.

На Купянском направлении противник дважды пытался улучшить свое положение в районе населенного пункта Новоплатоновка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении с начала суток произошло четыре вражеских штурма вблизи населенных пунктов Надежда, Заречное и Ольговка, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

По данным Генштаба, на Славянском и Краматорском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили двенадцать атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Иванополья и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты двенадцать раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Удачное, Гришино, Филия и Новосергиевка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Калиновское и Вербовое. Авиационному удару подверглись окрестности населенного пункта Коломийцы.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Варваровка, Гуляйпольское, Староукраинка, Чаривное и Зализничное. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижской, Верхней Терсы, Чаривного и Рождественки.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары по району населенного пункта Орехов.

На Приднепровском направлении враг проводил три безуспешных наступательных действия в сторону Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.