Наиболее активно враг действует на Покровском и Константиновском направлениях. Всего на фронте - 61 боестолкновение, - Генштаб
С начала суток агрессор 61 раз атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 10 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренок, Бачевск, Суходол, Атинское и Рыжевка.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло десять боевых столкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор; кроме того, враг осуществил 84 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 32 из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес два авиационных удара, применив шесть управляемых бомб.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Колодезное, Старица и Прилипка.
На Купянском направлении противник дважды пытался улучшить свое положение в районе населенного пункта Новоплатоновка.
Бои на востоке
На Лиманском направлении с начала суток произошло четыре вражеских штурма вблизи населенных пунктов Надежда, Заречное и Ольговка, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
По данным Генштаба, на Славянском и Краматорском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики совершили двенадцать атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Иванополья и Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты двенадцать раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Удачное, Гришино, Филия и Новосергиевка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Калиновское и Вербовое. Авиационному удару подверглись окрестности населенного пункта Коломийцы.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Варваровка, Гуляйпольское, Староукраинка, Чаривное и Зализничное. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижской, Верхней Терсы, Чаривного и Рождественки.
На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары по району населенного пункта Орехов.
На Приднепровском направлении враг проводил три безуспешных наступательных действия в сторону Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
