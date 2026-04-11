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Зеленський про Великоднє перемир’я: Україна діятиме дзеркально

Зеленський про перемир’я

Сьогодні українська сторона визначила параметри реагування на можливі порушення умов припинення вогню російською армією.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Зеленський?

"Ми всі розуміємо, з ким маємо справу. Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей", - зауважив він.

Також читайте: Пропозиція України щодо припинення вогню на Великдень залишається, ми передали запит США, - Зеленський

За словами глави держави, українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті.

"Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати припинення вогню, і ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки. Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру - з нашої сторони відповідна пропозиція є", - додав Зеленський.

Також Зеленський обговорив з головнокомандувачем Збройних Сил України порядок дій українських підрозділів в умовах припинення вогню. Окрім того, інформація про дзеркальний характер наших дій та можливе продовження припинення вогню і після Великодня була доведена до російської сторони.

Також читайте: Україна запропонувала припинення вогню на Великдень і розраховує на підтримку США, - Зеленський

Що передувало

Читайте: Зеленський про удар по Луцьку: Ми пропонуємо Великоднє перемир’я, а відповідь РФ - "шахеди". ФОТОрепортаж

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Зеленський Володимир (28388) Великдень (384) перемир’я (1069)
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Топ коментарі
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11.04.2026 12:29 Відповісти
+14
"Главнає - убрать лінію разгранічєнія в сваєй галавє", (опудало оманське)
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11.04.2026 12:24 Відповісти
+14
Ти до повномасштабної теж діяв дзеркально чи ігнорував американську розвідку і будував велике крадівництво?
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11.04.2026 12:29 Відповісти

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