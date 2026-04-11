Зеленський про Великоднє перемир’я: Україна діятиме дзеркально

Сьогодні українська сторона визначила параметри реагування на можливі порушення умов припинення вогню російською армією.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Зеленський?

"Ми всі розуміємо, з ким маємо справу. Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей", - зауважив він.

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За словами глави держави, українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті.

"Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати припинення вогню, і ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки. Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру - з нашої сторони відповідна пропозиція є", - додав Зеленський.

Також Зеленський обговорив з головнокомандувачем Збройних Сил України порядок дій українських підрозділів в умовах припинення вогню. Окрім того, інформація про дзеркальний характер наших дій та можливе продовження припинення вогню і після Великодня була доведена до російської сторони.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.

Своєю чергою у Кремлі заявили, що не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо "великоднього перемир'я".

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