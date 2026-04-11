Зеленский о пасхальном перемирии: Украина будет действовать зеркально
Сегодня украинская сторона определила параметры реагирования на возможные нарушения условий прекращения огня со стороны российской армии.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорит Зеленский?
"Мы все понимаем, с кем имеем дело. Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. Отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие наших ответов", - отметил он.
По словам главы государства, украинская армия готова к любому развитию событий на фронте.
"Украина неоднократно предлагала России различные форматы прекращения огня, и мы считаем, что Пасха должна быть временем тишины и безопасности. Прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом реального движения к миру - с нашей стороны соответствующее предложение есть", - добавил Зеленский.
Также Зеленский обсудил с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины порядок действий украинских подразделений в условиях прекращения огня. Кроме того, информация о зеркальном характере наших действий и возможном продлении прекращения огня и после Пасхи была доведена до сведения российской стороны.
Что предшествовало
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.
- В свою очередь в Кремле заявили, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского относительно "пасхального перемирия".
