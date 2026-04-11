Зеленский о пасхальном перемирии: Украина будет действовать зеркально

Зеленский о перемирии

Сегодня украинская сторона определила параметры реагирования на возможные нарушения условий прекращения огня со стороны российской армии.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорит Зеленский?

"Мы все понимаем, с кем имеем дело. Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. Отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие наших ответов", - отметил он.

По словам главы государства, украинская армия готова к любому развитию событий на фронте.

"Украина неоднократно предлагала России различные форматы прекращения огня, и мы считаем, что Пасха должна быть временем тишины и безопасности. Прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом реального движения к миру - с нашей стороны соответствующее предложение есть", - добавил Зеленский.

Также Зеленский обсудил с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины порядок действий украинских подразделений в условиях прекращения огня. Кроме того, информация о зеркальном характере наших действий и возможном продлении прекращения огня и после Пасхи была доведена до сведения российской стороны.

Зеленский Владимир (23911) Пасха (388) перемирие (1683)
"Главнає - убрать лінію разгранічєнія в сваєй галавє", (опудало оманське)
11.04.2026 12:24 Ответить
Ти до повномасштабної теж діяв дзеркально чи ігнорував американську розвідку і будував велике крадівництво?
11.04.2026 12:29 Ответить
11.04.2026 12:29 Ответить
Незабаром піде восьмий рік, як "какая разниця" і третій рік безумовної "легімітизації".
Люди , в хто вам сказав, що Боже любить терпіл?
11.04.2026 12:31 Ответить
Вован, може ще раз "на шашлики", щоб цапи здохли від заздрощів?
11.04.2026 12:33 Ответить
Хай їздить "на шашлики", тільки десь на Кульпарківський під наглядом санітарів.
11.04.2026 12:36 Ответить
На диво, комуністи реально хотіли прибрати таких діячів, які узалежнили світ від своїх хотінь. вийшло ще гірше, але ж ідея то - ммммм, круто - влада нороду і потім гулаги. одне і те саме - ідіоти зариваються, а потім ще гірші лідари зносять їх що потім всі згадували про знесених як про цілком собі неплохих тузіков, вкусноправящих ширнармасами. НУ ЯК МОЖНА ДОПУСТИТИ - щоб від настрою правого пальця лівої ноги якогось виродка залежало те що в якійсь країні буде\не буде знищено стільки то людей? не нам про це говорити, авжеж. нагаласувалися зе-командири, прихильники зеко-манди, їж-ТЕ. ну реально, вибирають якихось ненормальних. В Ірландії, дивуюсь шо не обрали МакГрегора, а то би зараз ми мали висадку ірландських бойовиків вна Сумах і стратегічні запуски ракет з Рейк.явіку по Бібрці, де якраз знаходились би знамениті республіканські ракетні підрозліли Парагваю
11.04.2026 12:38 Ответить
Історично копаєте "глибоко", але в нашій ситуації недоречно. Ті персонаж мали яку не яку ідеологічну основу, а в нашому випадку тільки:
- Панове хто більше!!?
11.04.2026 13:00 Ответить
 
 