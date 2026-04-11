Двох велосипедистів поранено на Сумщині: вибухнув ворожий засіб ураження

У Сумському районі Сумської області поранено двох чоловіків.

Про це повідомили в прокуратурі Сумщини, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"11 квітня 2026 року близько 13:00 год у Хотінській громаді Сумського району при наближенні велосипедистів вибухнув ворожий засіб ураження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дістали поранення чоловіки 39 та 30 років.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Шосткинському районі на Сумщині на міні підірвався неповнолітній.

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