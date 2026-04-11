1 212 0
Двох велосипедистів поранено на Сумщині: вибухнув ворожий засіб ураження
У Сумському районі Сумської області поранено двох чоловіків.
Про це повідомили в прокуратурі Сумщини, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"11 квітня 2026 року близько 13:00 год у Хотінській громаді Сумського району при наближенні велосипедистів вибухнув ворожий засіб ураження", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дістали поранення чоловіки 39 та 30 років.
Що передувало
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Шосткинському районі на Сумщині на міні підірвався неповнолітній.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль