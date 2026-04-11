Двое велосипедистов ранены на Сумщине: взорвалось вражеское средство поражения
В Сумском районе Сумской области ранены двое мужчин.
Об этом сообщили в прокуратуре Сумщины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"11 апреля 2026 года около 13:00 в Хотинской громаде Сумского района при приближении велосипедистов взорвалось вражеское средство поражения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранения получили мужчины 39 и 30 лет.
Что предшествовало
Напомним, ранее сообщалось, что в Шосткинском районе Сумской области на мине подорвался несовершеннолетний.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль