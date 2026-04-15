Дві РЛС та склади російських окупантів уразили Сили оборони, - Генштаб

Сили оборони України уразили російську РЛС зі складу ЗРК С-400, логістичні об'єкти та зосередження живої сили загарбників.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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РЛС

Так, було уражено радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу "С-400" (Красногірське, ТОТ Запорізької обл.) та радіолокаційну станцію "Небо-СВУ" (Гвардійське, ТОТ АР Крим).

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Склади

На окупованій частині Запорізької області атаковано склад боєприпасів у районі н.п. Терпіння.

На окупованій Донеччині, в районі н.п. Гірне, уражено склад БпЛА. В районі Маріуполя - цистерни з пально-мастильними матеріалами, а в околицях Рибинського та Тополиного – склади матеріально-технічних засобів загарбників.

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Ураження живої сили

У районах населених пунктів Івановський та Волфинський Курської області рф, а також Красногірське Запорізької області, Березове - Дніпропетровської, Родинське - Донецької області та Олешки на Херсонщині ЗСУ вдарили по живій силі ворога.

Також під ударами були й інші важливі об'єкти російського агресора, додали у Генштабі.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

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